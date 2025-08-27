Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
F-35 συνετρίβη στην Αλάσκα, ο πιλότος εκτινάχθηκε ενώ προσπαθούσε επί 50 λεπτά να λύσει το πρόβλημα - Δείτε βίντεο
Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τη συγκέντρωση πάγου στο σύστημα προσγείωσης
Ένας πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το F-35 που χειριζόταν στην Αλάσκα, ύστερα από 50 λεπτά τηλεδιάσκεψης εν πτήσει με μηχανικούς της Lockheed Martin, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να διορθώσει μια σοβαρή βλάβη στο σύστημα προσγείωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Ιανουαρίου στην αεροπορική βάση Eielson, με το αεροσκάφος των 200 εκατ. δολαρίων να συντρίβεται λίγο μετά.
Το ατύχημα, που καταγράφηκε σε βίντεο, έδειξε το F-35 να χάνει ύψος κάθετα και να συντρίβεται. Ο πιλότος εκτινάχθηκε με ασφάλεια, αποκομίζοντας μόνο μερικά ελαφρά τραύματα. Η έρευνα της Πολεμικής Αεροπορίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αιτία της συντριβής ήταν η παρουσία πάγου στο σύστημα προσγείωσης, που εμπόδισε τη σωστή λειτουργία του.
Σύμφωνα με την αναφορά, το πρόβλημα εμφανίστηκε λίγο μετά την απογείωση, όταν το σύστημα προσγείωσης δεν μπόρεσε να ανασυρθεί πλήρως. Όταν ο πιλότος προσπάθησε να το κατεβάσει ξανά, η μύτη του τροχού «κλείδωσε» και οι επανειλημμένες προσπάθειες διόρθωσης έκαναν το λογισμικό του αεροσκάφους να «θεωρήσει» ότι βρισκόταν στο έδαφος, με αποτέλεσμα να μεταβεί αυτόματα σε «λειτουργία εδάφους» ενόσω βρισκόταν στον αέρα. Το αεροσκάφος έγινε ανεξέλεγκτο, οδηγώντας τελικά τον πιλότο στην απόφαση να εκτιναχθεί.
Πριν την εγκατάλειψη, ο πιλότος είχε επικοινωνήσει μέσω τηλεδιάσκεψης με πέντε μηχανικούς της Lockheed Martin, ανάμεσά τους έναν ανώτερο μηχανικό λογισμικού, έναν μηχανικό ασφάλειας πτήσεων και τρεις ειδικούς σε συστήματα προσγείωσης. Κατόπιν οδηγιών, δοκίμασε δύο «touch and go» προσγειώσεις με την ελπίδα να επαναφέρει τον μπλοκαρισμένο τροχό. Οι απόπειρες αυτές όχι μόνο απέτυχαν, αλλά ακινητοποίησαν και τους δύο κύριους τροχούς προσγείωσης.
Η έκθεση για το ατύχημα σημείωσε ότι μόλις εννέα ημέρες αργότερα καταγράφηκε παρόμοιο περιστατικό στο ίδιο αεροδρόμιο, αλλά εκείνο το F-35 κατάφερε να προσγειωθεί με επιτυχία.
🚨 BREAKING: U.S. Air Force REVEALS Shocking Details of Jan. 28 F-35 Crash in Alaska 💥 pic.twitter.com/aQolSFqtMe— Frontier Brief (@Frontierbrief) August 27, 2025
