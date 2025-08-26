Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Πόλεμος στην Ουκρανία: Με τους Ευρωπαίους ομολόγους του μίλησε ο Ρούμπιο
Πόλεμος στην Ουκρανία: Με τους Ευρωπαίους ομολόγους του μίλησε ο Ρούμπιο
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ συνομίλησε με τους Ντέιβιντ Λάμι, Αντρέι Σιμπίχα και της Κάγια Κάλλας
Με τους Ευρωπαίους ομολόγους του συζήτησε χθες ο Μάρκο Ρούμπιο, με κεντρικό θέμα τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.
Θυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναθέσει στον κορυφαίο διπλωμάτη του να ηγηθεί των συνομιλιών για την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας στην Ουκρανία.
Ο Ρούμπιο συνομίλησε, μεταξύ άλλων, με τον υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι, τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, και την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας.
Ο Σιμπίχα δήλωσε, από την πλευρά του, ότι η Ουκρανία ευγνωμονεί τον Ρούμπιο για τις προσπάθειές του και στον Τραμπ για την «ειρηνευτική ηγεσία» του.
«Επανέλαβα τη θέση της Ουκρανίας ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας πρέπει να είναι συγκεκριμένες, νομικά δεσμευτικές και αποτελεσματικές. Πρέπει να είναι πολυδιάστατες, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών, διπλωματικών, νομικών και άλλων επιπέδων», δήλωσε ο Σιμπίχα στο X.
«Όλοι μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι ο ουκρανικός στρατός αποτελεί το θεμελιώδες επίπεδο οποιωνδήποτε εγγυήσεων αυτού του είδους, επομένως η μέγιστη ενίσχυσή του αποτελεί κορυφαία προτεραιότητά μας».
Ειδήσεις σήμερα:
Πυροβόλησα τον 72χρονο γιατί τον είδα στο χωράφι μου, είπε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στη Σκύδρα
Ο «κανόνας των 5 ωρών»: Το μυστικό της δια βίου μάθησης που οδηγεί στην επιτυχία
Ο Τραμπ λέει πως πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν δικτάτορα - «Στέλνεις τον στρατό και αντί να σε συγχαρούν, σε κατηγορούν»
Θυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναθέσει στον κορυφαίο διπλωμάτη του να ηγηθεί των συνομιλιών για την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας στην Ουκρανία.
Ο Ρούμπιο συνομίλησε, μεταξύ άλλων, με τον υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι, τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, και την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας.
Ο Σιμπίχα δήλωσε, από την πλευρά του, ότι η Ουκρανία ευγνωμονεί τον Ρούμπιο για τις προσπάθειές του και στον Τραμπ για την «ειρηνευτική ηγεσία» του.
«Επανέλαβα τη θέση της Ουκρανίας ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας πρέπει να είναι συγκεκριμένες, νομικά δεσμευτικές και αποτελεσματικές. Πρέπει να είναι πολυδιάστατες, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών, διπλωματικών, νομικών και άλλων επιπέδων», δήλωσε ο Σιμπίχα στο X.
«Όλοι μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι ο ουκρανικός στρατός αποτελεί το θεμελιώδες επίπεδο οποιωνδήποτε εγγυήσεων αυτού του είδους, επομένως η μέγιστη ενίσχυσή του αποτελεί κορυφαία προτεραιότητά μας».
Ειδήσεις σήμερα:
Πυροβόλησα τον 72χρονο γιατί τον είδα στο χωράφι μου, είπε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στη Σκύδρα
Ο «κανόνας των 5 ωρών»: Το μυστικό της δια βίου μάθησης που οδηγεί στην επιτυχία
Ο Τραμπ λέει πως πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν δικτάτορα - «Στέλνεις τον στρατό και αντί να σε συγχαρούν, σε κατηγορούν»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα