Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

ΚΟΣΜΟΣ
Οι ΗΠΑ θα πάρουν μέρος στη «ρωσική Eurovision» - Μαζί με Λευκορωσία, Βενεζουέλα και Κούβα

Θα εκπροσωπηθούν από τραγουδιστή που φήμες τον θέλουν να είναι γιος του Μάικλ Τζάκσον

Στη ρωσική βερσιόν της Eurovision θα λάβουν μέρος τον Σεπτέμβριο οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Παιδί» της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, η Intervision, όπως ονομαζόταν ο διαγωνισμός, είχε στηθεί το 1965 για να ανταγωνιστεί τον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision που είχε αγκαλιάσει η (δυτική) Ευρώπη. Διεξαγόταν ως το 1980 στην Τσεχοσλοβακία.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν την επανέφερε το 2025, διορίζοντας μάλιστα τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Ντμίτρι Τσερνισένκο ως πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία αποβλήθηκε από την Eurovision μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Μεταξύ των χωρών που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση στις 20 Σεπτεμβρίου είναι η Λευκορωσία, το Κιργιζιστάν, η Βενεζουέλα, η Σερβία (υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ), η Κούβα, το Κατάρ και το Καζακστάν.

Οι ΗΠΑ στέλνουν τον Μπράντον Χάουαρντ, γνωστό με το καλλιτεχνικό όνομα B. Howard, στην Intervision, αναφέρει το Politico.

Ο B. Howard έχει αποτελέσει αντικείμενο εικασιών ότι είναι γιος του Μάικλ Τζάκσον, αλλά πέρα από κάποια ομοιότητα δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς. Πάντως ο πατέρας του Τζάκσον ήταν μάνατζερ της μητέρας του Χάουαρντ, της τραγουδίστριας Μίκι Χάουαρντ.

Η μουσική του Howard «ξεπερνά τα σύνορα και ενώνει τους πολιτισμούς», ανέφεραν οι διοργανωτές της Intervision σε ανάρτηση στο Telegram.

Τη Ρωσία θα εκπροσωπήσει ο πολεμοχαρής ποπ τραγουδιστή Shaman, ο οποίος τιμωρήθηκε από την ΕΕ για τη συμμετοχή του σε συναυλίες που διοργάνωσε το Κρεμλίνο.


