Μετά τη Νότια Κορέα, και η Βόρεια άρχισε να αποσυναρμολογεί τα μεγάφωνα προπαγάνδας

Ο στρατός τηςανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισεστρατιώτες να αποσυναρμολογούν κάποια από τα μεγάφωνα προπαγάνδας που ήταν στραμμένα προς τη Νότια Κορέα και βρίσκονταν κατά μήκος των συνόρων, ύστερα από την αντίστοιχη κίνηση τηςΠρόκειται για την πρώτη φορά που η Νότια Κορέα προχωρά σε μια τέτοια δήλωση από τότε που ο πρόεδροςανέλαβε τα καθήκοντά του, πριν από δύο μήνες, ενώ και η Σεούλ άρχισε να αποσυναρμολογεί τα δικά της μεγάφωνα.«Μένει να επιβεβαιωθεί εάν οι συσκευές αυτές απομακρύνονται από όλες τις περιοχές. Ο στρατός θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις σχετικές δραστηριότητες», σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοτιοκορεατικού στρατού.Σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης με την, η κυβέρνηση τουσταμάτησε τις μεταδόσεις προπαγανδιστικών μηνυμάτων μέσω μεγαφώνων που ασκούσαν κριτική στο βορειοκορεατικό καθεστώς.Τη Δευτέρα, το υπουργείο άμυνας της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι η χώρα άρχισε να απομακρύνει τα μεγάφωνα που μετέδιδαν προπαγανδιστικά μηνύματα προς τη Βόρεια Κορέα κατά μήκος των συνόρων.Οι δύο χώρες της κορεατικής χερσονήσου παραμένουν τεχνικά σε πόλεμο μετά τον τερματισμό τουμε ανακωχή, κι όχι ειρηνευτική συνθήκη.