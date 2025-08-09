Μετά τη Νότια Κορέα, και η Βόρεια άρχισε να αποσυναρμολογεί τα μεγάφωνα προπαγάνδας
Τη Δευτέρα, το υπουργείο άμυνας της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι η χώρα άρχισε να απομακρύνει τα μεγάφωνα που μετέδιδαν προπαγανδιστικά μηνύματα προς τη Βόρεια Κορέα
Ο στρατός της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε Βορειοκορεάτες στρατιώτες να αποσυναρμολογούν κάποια από τα μεγάφωνα προπαγάνδας που ήταν στραμμένα προς τη Νότια Κορέα και βρίσκονταν κατά μήκος των συνόρων, ύστερα από την αντίστοιχη κίνηση της Σεούλ.
Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Νότια Κορέα προχωρά σε μια τέτοια δήλωση από τότε που ο πρόεδρος Λι Τζε-μιουνγκ ανέλαβε τα καθήκοντά του, πριν από δύο μήνες, ενώ και η Σεούλ άρχισε να αποσυναρμολογεί τα δικά της μεγάφωνα.
«Μένει να επιβεβαιωθεί εάν οι συσκευές αυτές απομακρύνονται από όλες τις περιοχές. Ο στρατός θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις σχετικές δραστηριότητες», σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοτιοκορεατικού στρατού.
Σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης με την Πιονγκγιάνγκ, η κυβέρνηση του Λι σταμάτησε τις μεταδόσεις προπαγανδιστικών μηνυμάτων μέσω μεγαφώνων που ασκούσαν κριτική στο βορειοκορεατικό καθεστώς.
Οι δύο χώρες της κορεατικής χερσονήσου παραμένουν τεχνικά σε πόλεμο μετά τον τερματισμό του Πόλεμου της Κορέας (1950-1953) με ανακωχή, κι όχι ειρηνευτική συνθήκη.
Pictures showing the dismantling of loudspeakers aimed at North Korea today.— Raphael Rashid (@koryodynasty) August 4, 2025
📷: ROK Ministry of National Defense https://t.co/QjXD1ti1DS pic.twitter.com/av9dE7Y7Kg
