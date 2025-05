Βρετανία: Η σύγκρουση στην ηγεσία του στρατεύματος που έφερε την αποκάλυψη για την ερωτική σχέση του αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού

«Όλα είναι πολύ βολικά»

H παραίτηση

Το παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση-βόμβα του αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας ο οποίος κατηγορείται ότι είχε ερωτικό δεσμό με γυναίκα αξιωματικό αποκαλύπτει η Mail on Sunday αποδίδοντας σε «βρώμικο πόλεμο» κατά τουτην έρευνα για την ανάρμοστη σχέση.Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η παραίτηση Κι ήρθε μετά από σφοδρές εσωτερικές διαμάχες στο ανώτατο επίπεδο των Ενόπλων Δυνάμεων της Βρετανίας.Υποστηρικτές του Κι ισχυρίζονται ότι αποτελεί θύμα «συνωμοσίας», μολονότι από πολλαπλές πηγές του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού δεν διαψεύδεται η ερωτική σχέση του πατέρα τριών παιδιών 59χρονου ναυάρχου με αξιωματικό του σώματος.Κατά τις ίδιες πηγές ο ναύαρχος Κι είχε συγκρούσεις με άλλους ανώτερους αξιωματικούς, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας ναύαρχος, σχετικά με την ανάγκη για περαιτέρω περικοπές στο Πολεμικό Ναυτικό της Βρετανίας.Οι πληροφορίες της Mail on Sunday κάνουν λόγο για καταγγελία από έναν ανώνυμο «τρίτο», ο οποίος είναι συνάδελφος του ναυάρχου.«Νομίζω ότι του έστησαν παγίδα για να τον βγάλουν από τη μέση», δήλωσε πηγή από το. «Ο ναύαρχος Κι είχε επανειλημμένα θέσει ερωτήματα σχετικά με τις καθυστερήσεις στην παράδοση νέων πλοίων, τη χρηματοδότηση για την πρόσληψη προσωπικού και την έλλειψη φρεγάτων, και του είπαν να σιωπήσει. Τώρα δεν μπορεί να πει τίποτα».Άλλη πηγή ανέφερε ότι ο 59χρονος ανώτατος αξιωματικός πίστευε ότι στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης του αμυντικού δόγματος, το Ναυτικό έπρεπε να περικόψει ορισμένα από τα «αγαπημένα έργα» του Ραντάκιν, τον οποίο διαδέχθηκε στην ηγεσία του ΠΝ το 2021.«Μοιάζει με σκηνοθετημένο – είναι όλα πολύ βολικά. Υπήρξε μια τεράστια διαμάχη σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση, τη χρηματοδότηση και την πολιτική του Βασιλικού Ναυτικού. Δεν είναι μυστικό ότι το Ναυτικό βρίσκεται σε μεγάλη δυσχέρεια. Ο Μπεν Κι πρότεινε να ληφθούν αρκετά μέτρα για να αντιστραφεί η κατάσταση. Υπήρξαν συνεχείς διαφωνίες από την αρχή της αναθεώρησης της άμυνας» είπε χαρακτηριστικά η πηγή που επικαλείται η Mail on Sunday.Την ίδια ώρα ανώτερη πηγή του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού είπε για τον 59χρονο παραιτηθέντα Ναύαρχο: «Είναι πολύ δημοφιλής και πολύ ικανός σε όλους τους τομείς και η πλειοψηφία των μελών του Ναυτικού είναι εξαιρετικά σοκαρισμένη και πραγματικά λυπημένη που βλέπει ότι η υπόθεση ενδέχεται να καταλήξει έτσι».«Είναι ένας έντιμος άνθρωπος και συμπεριφέρεται καλά σε όλους. Κατά τη γνώμη μου, ήταν υπερβολικός στο ευχαριστώ του προς τις γυναίκες υπαλλήλους... αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είχε εξωσυζυγική σχέση. Κάποιος μπορεί να έλαβε λάθος εντύπωση και να υπέθεσε ότι είχε μια περιπέτεια, αλλά όλη αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται σωστή» συμπλήρωσε δεύτερη πηγή.Αρχικά τοανακοίνωσε ότι η παραίτηση του Κι, ο οποίος θα αφυπηρετούσε το καλοκαίρι, έγινε για «ιδιωτικούς λόγους».Οι, όμως, αποκάλυψαν ότι οι «ιδιωτικοί λόγοι» αφορούν τη σχέση που διαπιστώθηκε ότι είχε ο 59χρονος ναύαρχος με κατώτερή του γυναίκα αξιωματικό.