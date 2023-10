Αίγυπτος: Λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς αστυνομικού που σκότωσε Ισραηλινούς στην Αλεξάνδρεια - Δείτε βίντεο

Ο αστυνομικός σκότωσε και τον Αιγύπτιο ξεναγό τους. Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Cairo24, ο οποίος συνδέεται με τις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών, ανέφερε ότι ένας αστυνομικός που εργάζεται με την υπηρεσία ασφαλείας στην περιοχή πυροβόλησε τυχαία "από το προσωπικό του όπλο" εναντίον μιας ισραηλινής τουριστικής ομάδας που επισκεπτόταν το ιερό.

"Ο αστυνομικός συνελήφθη αμέσως και θα κινηθούν νομικές διαδικασίες εναντίον του", ανέφεραν. Ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται μέσω των social media, βίντεο, λίγα λεπτά μετά την δολοφονική επίθεση από έναν Αιγύπτιο αστυνομικό στην Αλεξάνδρεια που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο Ισραηλινοί τουρίστες και ένας ξεναγός, Αιγύπτιος στην εθνικότητα.

Τον θανάσιμο τραυματισμό των τουριστών επιβεβαίωσε και το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Αλλος ένας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού πυροβλισμών. Ο ύποπτος δράστης έχει συλληφθεί και αυτή τη στιγμή ερευνάται από τις αρχές.



Ο αστυνομικός, μέλος των υπηρεσιών ασφαλείας στη συνοικία Al-Mansheya, άνοιξε πυρ, ενώ μια ομάδα Ισραηλινών τουριστών επισκεπτόταν το μνημείο της Στήλης του Πομπήιου. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση αυτού του είδους, τις τελευταίες δεκαετίες, με θύματα Ισραηλινούς που σημειώνεται στην Αίγυπτο.

Η επίθεση σηματοδοτεί μια περαιτέρω κλιμάκωση σε σχέση με τα γεγονότα στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης μιας σπάνιας εισβολής Παλαιστινίων μαχητών σε ισραηλινά εδάφη που συνορεύουν με τη Λωρίδα της Γάζας

Η Αίγυπτος και το Ισραήλ υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης το 1979 και έχουν σφυρηλατήσει πολύ στενότερες σχέσεις τα τελευταία χρόνια, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να απεικονίζεται μαζί με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι σε στενές συνομιλίες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2017. Αιγύπτιοι αξιωματούχοι, ιδίως ο κορυφαίος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών Αμπάς Κάμελ, έχουν επίσης αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διαμεσολάβηση για συνομιλίες με παλαιστινιακές μαχητικές ομάδες σε μια προσπάθεια