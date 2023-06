Ντόναλντ Τραμπ: Τον «καίει» νέο βιβλίο - Οι χυδαιότητες για την κόρη του και τις γυναίκες του Λευκού Οίκου

Κλείσιμο

Θύμα του ωμού σεξισμού του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ακόμη και η κόρη του Ιβάνκα , με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να μιλά για το σώμα της και να αναφέρεται σε μια πιθανή αιμομικτική σχέση.Οι αποκαλύψεις, αναφέρει το Newsweek , υπάρχουν στο βιβλίο του Μάιλς Τέιλορ, ο οποίος ήταν αξιωματούχος στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ.Στο βιβλίο του Τέιλορ, με τίτλο «Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump», που αναμένεται προσεχώς στα ράφια των βιβλιοπωλείων, περιγράφονται πολλά περιστατικά που έκαναν τις γυναίκες κατά την προεδρία του Τραμπ να νιώσουν τουλάχιστον άβολα, αν όχι και να εξοργιστούν.Αρκετές γυναίκες μέσα στην προεδρία διστάζουν να μιλήσουν για την -στην καλύτερη περίπτωση- άνιση μεταχείριση που είχαν από τον Τραμπ ή τον απόλυτο σεξισμό στη χειρότερη. Από τις υπουργούς μέχει τις χαμηλού επιπέδου υπαλλήλους,Πρώτο θύμα, η κόρη του, η οποία είχε σημαντική ισχύ και επιρροή στον Λευκό Οίκο κατά την προεδρία του πατέρα της.Ο Τραμπ έκανε άσεμνα σχόλια για την εμφάνιση της κόρης του, μιλούσε για το σώμα της και έφτασε να αναρωτιέται «πώς θα ήταν να κάνει σεξ μαζί της». Ευτυχώς παρενέβη ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Τζον Κέλι για να ανακαλέσει τον πρόεδρο στην τάξη. Αργότερα ο Κέλι μιλούσε για το περιστατικό με εμφανή αηδία.Ο πρόεδρος είχε όμως προϊστορία σε επιλήψιμα σχόλια για την κόρη του - αλλά και περίεργες συμπεριφορές.Το 2006 έλεγε στο ABC ότι «αν δεν ήταν κόρη μου η Ιβάνκα,». Χρόνια αργότερα, το 2015 δήλωνε στο Rolling Stone: «Τι όμορφη που είναι. Αν ήμουν ετυτυχισμένος στον γάμο μου και». Και βέβαια, για την κόρη ο πατέρας της ήταν κάποιος που «σέβεται απόλυτα τις γυναίκεες. Δεν είναι αυτός που χουφτώνει».Ο Τέιλορ περιγράφει από πρώτο χέρι τη συμπεριφορά του Τραμπ και προς την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας«Όταν ήμασταν μαζί του, η Κίρστεν έκανε ό,τι μπορούσε για να αγνοήσει την ανάρμοστη συμπεριφορά του προέδρου. Την αποκαλούσε "γλυκιά μου" και “γλύκα” και έκανε κριτική για το μακιγιάζ και τα ρούχα της».