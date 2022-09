Βρετανίδα πήγε για πλαστική στην Τουρκία και της έβαλαν... ανάποδα το στήθος!

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Μία απίστευτη περιπέτεια έζησε στην Τουρκία μία Βρετανίδα η οποία βρέθηκε στη γειτονική χώρα προκειμένου να υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις. Όλα ξεκίνησαν όταν η 53χρονη Σαμάνθα Κέι μετά από μεγάλη απώλεια βάρους αποφάσισε να προχωρήσει σε πλαστική στο στήθος και τα χέρια. Έτσι λοιπόν, όπως περιγράφει στην The Sun άρχισε να ψάχνει για το κόστος των πλαστικών επεμβάσεων καθώς και για γιατρούς.Μετά από αρκετή αναζήτηση κατέληξε στην Τουρκία. όπου η τιμή για τις δύο πλαστικές ήταν η μισή συγκριτικά με τη Μεγάλη Βρετανία. Ετσι η Σαμάνθα Κέι έφτασε στη γειτονική χώρα προκειμένου να υποβληθεί στις επεμβάσεις. Ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν αναμενόμενο και αναγκάστηκε να υποβληθεί σε νέα διορθωτική επέμβαση στην Αγγλία.Την ίδια ώρα που η Sun δημοσίευσε την περιπέτεια της 53χρονης στη Γηραιά Αλβιώνα έχουν προκληθεί αντιδράσεις με τα «δόντια Τουρκίας». Πρόκειται για την περίπτωση Βρετανών που μετάβησαν στην Τουρκία για να φτιάξουν με λιγότερα χρήματα τα σπίτια τους αλλά γύρισαν πίσω έχοντας αποκτήσει πολλά και μόνιμα προβλήματα.«Ποτέ δεν είχα τεράστιο στήθος, αλλά ήμουν ευχαριστημένη με το cup Β. Μετά την απώλεια βάρους, όμως, είχα καταλήξει με μια σακούλα δέρματος. Ηταν πολύ αμήχανο και έτσι εξέτασα το ενδεχόμενο μιας χειρουργικής επέμβασης. Μισούσα επίσης τις μασχάλες μου και ήθελα να τις μαζέψω. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η επέμβαση αυτή κόστιζε περίπου 8.000 λίρες, αλλά στην Τουρκία θα ήταν η μισή τιμή. Ξόδεψα ώρες ψάχνοντας στο διαδίκτυο για χειρουργούς, κάνοντας έρευνα, διαβάζοντας μαρτυρίες και κριτικές. Δεν πίστευα ότι έπαιρνα κάποια ρίσκο.Πέταξα στην Τουρκία με τον σύζυγό μου John και συνάντησα τον χειρουργό που είχα επιλέξει. Φαινόταν επαγγελματίας, αλλά όταν του είπα ότι ήθελα ένα cup C, είπε ότι ήταν πολύ μεγάλο και ότι θα μου έφτιαχνε cup B. Με ανησύχησε ο τρόπος του, αλλά θεώρησα ότι ήταν το γλωσσικό εμπόδιο στη μέση», περιέγραψε η γυναίκα στην The Sun.Μάλιστα το πακέτο που είχε κλείσει εριελάμβανε διαμονή στο ξενοδοχείο πριν και μετά τις επεμβάσεις. «Όταν συνήλθα μετά την επέμβαση, ήμουν στο κρεβάτι και με επίδεσμο. Προσπάθησα να γυρίσω πλευρά, αλλά ίδρωσα από την αγωνία μου. Με το ζόρι άντεχα τον πόνο. Υποτίθεται ότι θα έλεγχαν τις ζωτικές ενδείξεις μου όλη τη νύχτα, αλλά δεν ήρθε κανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.Οι μέρες πέρασαν και η γυναίκα επέστρεψε στην Αγγλία. «Ο πόνος συνεχίστηκε και τρομοκρατήθηκα όταν έβγαλα τους επιδέσμους μου. Είχα δύο εμφυτεύματα ψηλά, αλλά οι θηλές μου και το χαλαρό δέρμα μου κρέμονταν σαν μαστοί από κάτω. Τα είχαν κάνει τελείως μαντάρα στην επέμβαση. Ήμουν συντετριμμένη και αρνιόμουν να βγω από το σπίτι. Τηλεφώνησα στην κλινική, αλλά αρνήθηκαν να μου μιλήσουν», υποστήριξε.«Όταν παραπονέθηκα γι' αυτούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μπλόκαραν. Απείλησα να τους κάνω μήνυση, αλλά κανείς δεν απάντησε ποτέ. Τους επόμενους μήνες το στήθος μου χειροτέρεψε. Το ένα στήθος ήταν πάνω, το άλλο κάτω. Δεν μπορούσα να πιστέψω τι είχα κάνει», επεσήμανε ακόμη.Πάντως η Σαμάνθα στάθηκε τυχερή καθώς είχε ιατρική ασφάλεια και της δόθηκε αποζημίωση 2.000 λιρών. Μάλιστα πριν ένα μήνα κατάφερε να εξοικονομήσει αρκετά χρήματα για να βρει έναν χειρουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο για να φτιάξει το στήθος της. Το κόστος της επέμβασης ανέρχεται σε 8.500 λίρες.«Τώρα αναρρώνω από την εγχείρηση. Έχω ξοδέψει πάνω από 12 χιλιάδες λίρες αντί για την "εξοικονόμηση" που νόμιζα ότι θα είχα στην Τουρκία. Θα προειδοποιούσα κάθε γυναίκα να μην κάνει αυτό που έκανα εγώ», κατέληξε η 53χρονη.