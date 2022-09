Τζαστίν Τριντό: Σάλος γιατί τραγούδησε Queen ένα 48ωρο πριν την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ - Δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζαστίν Τριντό , να τραγουδάει σε λόμπι ξενοδοχείου το βράδυ του Σαββάτου (17/9), 48 ώρες, δηλαδή, πριν την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ στην οποία ήταν καλεσμένος.Στο βίντεο φαίνεται οστο λόμπι του ξενοδοχείου Corinthia Hotel, στο οποίο, όπως αναφέρει η Daily Mail , οι σουίτες τιμολογούνται προς 5.000 δολάρια η βραδιά, να τραγουδάει τοτωνκαι συγκεκριμένα τους στίχους: «Easy come, easy go. Little high, little low».Στο πιάνο βρισκόταν ένας από τους πιο γνωστούς μουσικούς του Κεμπέκ, ο Γκρέγκορι Τσαρλς, με τον πρωθυπουργό τουνα φοράει ένα t-shirt και τους υπόλοιπους παριστάμενους να τον συνοδεύουν στο τραγούδι.Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης το αυτοσχέδιο πάρτι στο λόμπι του ξενοδοχείου στήθηκε λίγες ώρες μετά το δείπνο προς τιμήν της καναδικής αντιπροσωπείας για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, εκπρόσωπος τουσε δήλωσή του ανέφερε ότι «μετά το δείπνο το Σάββατο, ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε μια μικρή συγκέντρωση με μέλη της καναδικής αντιπροσωπείας που είχαν μαζευτεί για να τιμήσουν τη ζωή της Αυτής Μεγαλειότητος. Ο Γκρέγκορι Τσαρλς, ένα γνωστός μουσικός από το Κεμπέκ, έπαιξε πιάνο στο λόμπι του ξενοδοχείου με ορισμένα από τα μέλη της καναδικής αντιπροσωπείας να ξεκινούν το τραγούδι και τον πρωθυπουργό να συμμετέχει».Θέλοντας, μάλιστα, να δείξει ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση ασέβειας από τον, ο εκπρόσωπός του τόνισε ότι «τις προηγούμενες δέκα ημέρες ο πρωθυπουργός είχε λάβει μέρος σε αρκετές εκδηλώσεις για να εκφράσει τον σεβασμό του στη Βασίλισσα και σήμερα (σ.σ. χθες Δευτέρα 19/09) όλη η καναδική αντιπροσωπεία έλαβε μέρος στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ».Όπως θυμίζουν διεθνή μέσα ενημέρωσης οστο παρελθόν έχει συζητηθεί αρκετά για γκάφες όταν για παράδειγμα παραδέχθηκε ότι είχε βάψει μαύρο το πρόσωπό του σε αρκετές εκδηλώσεις ή όταν αντί για τον όρο mankind είχε χρησιμοποιήσει τον όρο peoplekind.