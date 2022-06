ΗΠΑ: Αυτοί είναι οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου που κατήργησαν το δικαίωμα στην άμβλωση

Κλείσιμο

Η ιστορική απόφαση της Παρασκευής (24/6) από τοτων(Supreme Court of the United States - SCOTUS) που ανατρέπει την απόφαση του 1973, γνωστή ως «Roe v Wade» έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στη χώρα, με πολλές πολιτείες να διαθέτουν ήδη νόμους έτοιμους να απαγορεύσουν ουσιαστικά τιςΟι ΗΠΑ γύρισαν 50 χρόνια πίσω, τότε που ελήφθη η ιστορική απόφαση για την εθελούσια διακοπή της εγκυμοσύνης στη δικαστική υπόθεση «Ρόου εναντίον Γουέιντ», ακριβώς εκεί που επιθυμούσε ο πρώην πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ και οι συντηρητικοί της παράταξης του και γι’ αυτό άλλωστε ο Ρεπουμπλικάνος επιχειρηματίας πριν αποχωρήσει από την προεδρία πρόλαβε να μετατρέψει το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας σε όργανο όπου πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι, διορίζοντας τρεις δικαστές.Χθες μάλιστα ο Τραμπ εξήρε το Ανώτατο Δικαστήριο για την απόφασή του να πάψει να αποτελεί η άμβλωση συνταγματικό δικαίωμα, χαρακτηρίζοντας την απόφαση που έβγαλε στους δρόμους χιλιάδες γυναίκες «θέλημα του Θεού».Η απόφαση «ακολουθεί το Σύνταγμα» και «επαναφέρει τα πάντα σε πολιτειακό επίπεδο, όπως θα έπρεπε ανέκαθεν να ισχύει», προσέθεσε ο Αμερικανός πολιτικός.Συνολικά, οι τρειςπου διόρισε ο Τραμπ κι έριξαν στη μειοψηφία τους Δημοκρατικούς είναι οικαι, η οποία είχε διαδεχθεί τη Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπουργκ ως αναπληρώτρια δικαστίνα του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών.Στη χθεσινή απόφαση, που εγκρίθηκε με ψήφους 5 έναντι 4, τονίζεται ξεκάθαρα ότι «δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ότι αμφισβητεί νομολογίες που δεν σχετίζονται με την άμβλωση».Γεννήθηκε στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, στις 27 Ιανουαρίου 1955. Παντρεύτηκε την Τζέιν Μαρί Σάλιβαν το 1996 και έχουν δύο παιδιά.Διορίστηκε από τον Ρεπουμπλικάνο Τζορτζ Μπους το 2005 και χθες συμφώνησε στην ακύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση, θέτοντας την παράμετρο την απαγόρευση των αμβλώσεων μετά από 15 εβδομάδες.Γεννήθηκε στο Τρέντον του Νιου Τζέρσεϊ, την 1η Απριλίου 1950. Παντρεύτηκε τη Μάρθα-Ανν Μπομγάρντερ το 1985 και έχει δύο παιδιάΔιορίστηκε από τον Ρεπουμπλικάνο Τζορτζ Μπους το 2006. Ψήφισε για την ανατροπή του Roe v Wade και ήταν ο δικαστής που εξέδωσε τη γνώμη του δικαστηρίου.«Η άμβλωση παρουσιάζει ένα βαθύ ηθικό ζήτημα για το οποίο οι Αμερικανοί έχουν έντονα αντικρουόμενες απόψεις», ανέφερε στην εναρκτήρια δήλωσή του.Έγραψε ότι το Roe and Planned Parenthood v. Casey, η απόφαση του 1992 που επιβεβαίωσε το δικαίωμα στην άμβλωση, ήταν λάθος την ημέρα που αποφασίστηκε και έπρεπε να ανατραπεί. «Επομένως, πιστεύουμε ότι το Σύνταγμα δεν παρέχει δικαίωμα στην άμβλωση. Οι Roe και Casey πρέπει να παραβλεφθούν και η εξουσία ρύθμισης των αμβλώσεων πρέπει να επιστραφεί στον λαό και στους εκλεγμένους εκπροσώπους του».Γεννήθηκε στην κοινότητα Pinpoint κοντά στη Σαβάνα της Τζόρτζια στις 23 Ιουνίου 1948. Παντρεύτηκε τη Βιρτζίνια Λαμπ στις 30 Μαΐου 1987 και έχει ένα παιδί, από προηγούμενο γάμο. Ο Πρόεδρος Μπους τον όρισε ως αναπληρωτή δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου και πήρε τη θέση του στις 23 Οκτωβρίου 1991.Ψήφισε για την ανατροπή του Roe v Wade. Θεωρείται από ορισμένους ως το πιο συντηρητικό μέλος του δικαστηρίου και ψήφισε για πρώτη φορά υπέρ του Roe πριν από 30 χρόνια.Στο χωριστό άρθρο γνώμης του, κάλεσε ρητά τους συναδέλφους του να βάλουν στο τραπέζι τις υποθέσεις γάμου ομοφυλόφιλων και αντισύλληψης στο Ανώτατο Δικαστήριο. «Στα μελλοντικά θέματα» που αφορούν την ιδιωτική ζωή «θα έπρεπε επίσης να επανεξετάσουμε όλη τη νομολογία», γράφει ο Κλάρενς Τόμας στα προσωπικά σχόλιά του, που συνοδεύουν την απόφαση.Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Τόμας αναφέρεται συγκεκριμένα σε τρεις αποφάσεις: την «Γκρίσγουολντ εναντίον Κονέκτικατ» του 1965, που αφορά το δικαίωμα στην αντισύλληψη, τη «Λόρενς εναντίον Τέξας» του 2003 που καθιστά αντισυνταγματικούς τους νόμους οι οποίοι ποινικοποιούν τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου και την «Ομπεργκέφελ εναντίον Χότζις», του 2015, που εγγυάται τον γάμο για όλους. Αυτή η τελευταία απόφαση συνιστά τον κύριο στόχο της θρησκευόμενης δεξιάς στις ΗΠΑ.Σύμφωνα με τον Κλάρενς Τόμας, αυτές οι νομολογίες στηρίζονται στο ίδιο άρθρο του Συντάγματος με εκείνην που προστάτευε μέχρι σήμερα το δικαίωμα στην άμβλωση. Το Δικαστήριο «έχει καθήκον να διορθώσει το λάθος» που εισήχθη με την υιοθέτησή τους, πρόσθεσε.Θα πρέπει επίσης να αναλυθεί εάν άλλα άρθρα του Συντάγματος «προστατεύουν τα μυριάδες δικαιώματα» που «παρήχθησαν» κατ’ αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τον δικαστή.Προς το παρόν πρόκειται για την άποψη μόνο ενός δικαστή από τους εννέα και δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι θα καταφέρει να την επιβάλει στους υπόλοιπους.Γεννήθηκε στην Ουάσιγκτον, στις 12 Φεβρουαρίου 1965. Παντρεύτηκε την Άσλεϊ Έστες το 2004 και έχουν δύο κόρες. Από το 2003 έως το 2006, ήταν Βοηθός του Προέδρου και Υπουργός Επιτελείου του Προέδρου Μπους. Διορίστηκε δικαστής του Εφετείου των Ηνωμένων Πολιτειών για την Περιφέρεια της Κολούμπια το 2006. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον πρότεινε ως Αναπληρωτή Δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου και πήρε τη θέση του στις 6 Οκτωβρίου 2018.Ψήφισε για την ανατροπή του Roe v Wade. Ο δικαστής Κάβανο, ο οποίος αντιμετώπισε έρευνα του FBI για καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση , είπε στην απόφαση ότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ «ούτε απαγορεύει την άμβλωση ούτε νομιμοποιεί την άμβλωση».Υποστήριξε ότι η απόφαση του δικαστηρίου δεν κηρύσσει εκτός νόμου τις αμβλώσεις, και αντ' αυτού «αφήνει το ζήτημα της άμβλωσης για τον λαό και τους εκλεγμένους εκπροσώπους του στη δημοκρατική διαδικασία».Γεννήθηκε στο Ντένβερ του Κολοράντο, στις 29 Αυγούστου 1967. Αυτός και η σύζυγός του Λουίζ έχουν δύο κόρες. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον πρότεινε ως αναπληρωτή δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου και πήρε τη θέση του στις 10 Απριλίου 2017.Ψήφισε για την ανατροπή του Roe v Wade και η άποψη του συμπεριλήφθηκε ως μέρος των παρατηρήσεων του δικαστή Σάμιουελ Αλίτο.Γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα στις 28 Ιανουαρίου 1972. Παντρεύτηκε τον Τζέσι Μπάρετ το 1999 και έχουν επτά παιδιά. Διορίστηκε δικαστής του Εφετείου των Ηνωμένων Πολιτειών για το Έβδομο Κύκλο το 2017. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την υπέδειξε ως αναπληρωτή δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου και πήρε τη θέση της στις 27 Οκτωβρίου 2020.Ψήφισε για την ανατροπή του Roe v Wade. Η άποψη της συμπεριλήφθηκε ως μέρος των παρατηρήσεων του δικαστή Σάμιουελ Αλίτο.Γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, στις 15 Αυγούστου 1938. Παντρεύτηκε την Τζοάνα Χάρε το 1967 και έχει τρία παιδιά. Ο Πρόεδρος Κλίντον τον όρισε ως αναπληρωτή δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου και πήρε τη θέση του στις 3 Αυγούστου 1994.Ψήφισε υπέρ της διατήρησης του Roe v Wade.Γεννήθηκε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης στις 25 Ιουνίου 1954. Ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα την υπέδειξε ως αναπληρωτή δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου στις 26 Μαΐου 2009 και ανέλαβε αυτόν τον ρόλο στις 8 Αυγούστου 2009.Ψήφισε υπέρ της διατήρησης του Roe v Wade.Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη της Νέας Υόρκης στις 28 Απριλίου 1960. Το 2009, ο Πρόεδρος Ομπάμα την υπέδειξε ως Γενικό Δικηγόρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα χρόνο αργότερα, ο Δημοκρατικός Πρόεδρος την υπέδειξε ως Αναπληρωτή Δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου στις 10 Μαΐου 2010. Έλαβε τη θέση της στις 7 Αυγούστου 2010.Ψήφισε υπέρ της διατήρησης του Roe v Wade.Η φιλελεύθερη πτέρυγα του Ανώτατου Δικαστηρίου έχει μειωθεί και οι συνέπειες ήταν σαφείς την Παρασκευή.«Με θλίψη - για αυτό το Δικαστήριο, αλλά περισσότερο, για τα πολλά εκατομμύρια Αμερικανών γυναικών που έχουν χάσει σήμερα μια θεμελιώδη συνταγματική προστασία - διαφωνούμε», έγραψαν οι τρεις διαφωνούντες.Είπαν ότι ανατρέποντας τον Roe v Wade, το δικαστήριο "προδίδει τις κατευθυντήριες αρχές του".