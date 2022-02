Ιταλία: Στα δικαστήρια για το... στέμμα και τα 300 εκατ. ευρώ της «κληρονομιάς» τους οι απόγονοι του βασιλιά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

, που εξορίστηκε από την Ιταλία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και το 2002, ζητά να της επιστραφούν τα, που περιλαμβάνουν συλλογή από τιάρες, περιδέραια, καρφίτσες και σκουλαρίκια καθώς και περισσότερα από 6.000 διαμάντια και 2.000 μαργαριτάρια τοποθετημένα σε καρφίτσες, που τηρούνται σε ένα θησαυροφυλάκιο στην Τράπεζα της Ιταλίας στη Ρώμη. Η δίκη αυτή διεξάγεται, αφού οι κληρονόμοι τουδεν κατόρθωσαν να έλθουν σε συμφωνία με την Τράπεζα για την επιστροφή των κοσμημάτων - που λέγεται πως είναι αξίας 250 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας.Ο δικηγόρος Σέρτζιο Ορλάντι, ο οποίος εκπροσωπεί τον εγγονό και τις τρεις κόρες του Ουμπέρτο Β', είπε ότι η πρώτη ακροαματική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου στη Ρώμη. Μιλώντας στον The Guardian, ο Oρλάντι δήλωσε: «Γνωρίζαμε ότι η συνάντηση διαμεσολάβησης με την Τράπεζα της Ιταλίας δεν θα οδηγούσε πουθενά, αλλά ήμασταν υποχρεωμένοι να την κάνουμε πριν στραφούμε κατά του Κράτους. Ελπίζω να πετύχουμε να επιστραφούν τα κοσμήματα και πλέον εναπόκειται στην κρίση του δικαστή να αποφασίσει εάν η οικογένεια έχει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας επ΄αυτών». Ο Ορλάντι αντιπροσωπεύει τον εγγονό του Ουμπέρτο Β',Ο πρίγκιπας Εμμανουέλε Φιλιμπέρτο - εγγονός του Ουμπέρτο - είπε στην Telegraph: «Η Ιταλία πρέπει να κάνει αυτό που είναι σωστό και δίκαιο και να αποδώσει τα κοσμήματα στην οικογένειά μου.Το πιο σημαντικό είναι η ιστορική και συναισθηματική αξία που έχουν τα κειμήλια αυτά για την οικογένεια. Η Ιταλία είναι η μόνη δημοκρατία στον κόσμο όπου η ιδιωτική περιουσία της πρώην βασιλικής οικογένειας εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια του κράτους. Είναι ντροπή. Μέχρι η Ρωσία και η Γιουγκοσλαβία επέστρεψαν τα οικογενειακά κειμήλια στους πρώην βασιλείς τους».Ο πρίγκιπας Φιλιμπέρτο είναι πολύ γνωστός στην Ιταλία και ζει τώρα στο Μιλάνο. Διευθύνει μια επιχείρηση catering που ονομάζεται Prince of Venice. Είναι επίσης γνωστός ως «ο Πρίγκιπας των ζυμαρικών», λόγω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στο Λος Άντζελες, όπου διευθύνει μια επιχείρηση μεταφοράς τροφίμων με φορτηγά. Ζει μια λαμπερή ζωή μέσα στα φώτα της δημοσιότητας. Ισχυρίζεται μάλιστα πως είχε μια εξάμηνηκαι λαμβάνει μέρος στο Ballando Con Le Stelle, την ιταλική εκδοχή του Dancing with the Stars.Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας του άλλοτε λαμπρού Οίκου της Σαβοΐας στάλθηκαν στην εξορία όταν οι Ιταλοί ψήφισαν υπέρ τουΟι Ιταλοί τιμώρησαν με τον τρόπο αυτόν τη βασιλική οικογένεια για τη συνεργασία με τον φασίστα δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι - σύμμαχο του Αδόλφου Χίτλερ της Ναζιστικής Γερμανίας. Μετά τη φυγή του στην Πορτογαλία, ο βασιλιάς Ουμπέρτο Β΄ δεν πάτησε ποτέ ξανά το πόδι του στην Ιταλία., όπου νοσηλευόταν με καρκίνο. Η οικογένειά του επέστρεψε στη Ρώμη από την Ελβετία, όπου ζούσε, στις 23 Δεκεμβρίου του 2002.