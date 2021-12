Γαλλικές προεδρικές εκλογές: Η συντηρητική Πεκρές απέναντι στον Μακρόν στο β΄ γύρο, σύμφωνα με δημοσκόπηση

J’attendais d’E.Macron de la sincérité et des solutions pour la France et il n’y a rien eu de tout cela.



Il n’a pas réformé le pays, il ne le réformera plus. Donner 5 ans de plus à E.Macron, c’est 5 ans de trop, c'est 5 ans sans rien changer à la vie des Français. #Pecresse2022 pic.twitter.com/lI0J5yHaem