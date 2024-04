Χάρβεϊ Γουάινστιν: Η άνοδος, η ηχηρή πτώση και η δικαστική ανατροπή του «βασιλιά» στο Χόλιγουντ

Το κατάλαβαν γρήγορα, όταν βρήκαν τα πρώτα ονόματα διάσημων ηθοποιών αλλά και πρώην εργαζομένων γυναικών στην εταιρία Miramax του Γουάινστιν.και άλλες γυναίκες δεν ήταν καθόλου εύκολο να μιλήσουν δημόσια ή και off the record. Σε πολλές περιπτώσεις οι υποθέσεις είχαν κλείσει με τα θύματα να αποζημιώνονται υπογράφοντας σύμφωνα εμπιστευτικότητας που τους απαγόρευαν να μιλήσουν στα ΜΜΕ για την υπόθεσή τους.Η Κάντορ και η Τούι βουτούσαν κάθε μέρα σε άγνωστα νερά, ψάχνοντας τις «πρωταγωνίστριες» που είχαν βιώσει σεξουαλική και κακοποιητική συμπεριφορά από τον «βασιλιά» του Χόλιγουντ.Ταξίδεψαν σε διάφορα μέρη στην Αμερική και την Ευρώπη, προκειμένου να λύσουν τον μίτο της Αριάδνης και να πείσουν διάσημες ηθοποιούς και άγνωστες πρώην υπαλλήλους στη Miramax να σπάσουν τη σιωπή τους. Προχωρώντας με πολύ προσεχτικά βήματα κατάφεραν να βρουν έγγραφα και να πείσουν σταδιακά τα θύματα να τις εμπιστευθούν, την ίδια στιγμή που ο Γουάινστιν πληροφορείται για την έρευνά τους και ετοιμάζει την αντεπίθεσή του.οι δύο ρεπόρτερ των New York Times προσλαμβάνοντας ακόμη και ιδιωτικούς ερευνητές να τις παρακολουθούν.Οι δύο δημοσιογράφοι ανακαλύπτουνκαι -λίγο πριν γράψουν το άρθρο τους- έρχονται αντιμέτωπες με τον Γουάινστιν και τους ακριβοπληρωμένους δικηγόρους του.Στις 5 Οκτωβρίου του 2017 το άρθρο των Κάντορ και Τούι ανεβαίνει στο site της εφημερίδας και ξεσπάει σάλος μετά τα αποκαλυπτήρια για τις ημέρες και τα «έργα» του διάσημου κινηματογραφικού παραγωγού.Αρχικά ο Γουάινστιν αρνείται τις κατηγορίες αλλά ο θόρυβος που έχει ξεσπάσει φέρνει στην επιφάνεια και άλλες ιστορίες κακοποιημένων γυναικών. Στο τέλοςκαι γι’ αυτό θα νοσηλευτεί σε ειδική κλινική ώστε να απεξαρτηθεί.Στις 25 Μαΐου του 2018 ο άλλοτε πανίσχυρος παραγωγός συνελήφθη με τις κατηγορίες του βιασμού και της σεξουαλικής κακοποίησης μεταξύ άλλων αδικημάτων.Κατέβαλε εγγύηση 1.000.000 δολαρίων για να αφεθεί ελεύθερος αλλά ο χρόνος πλέον μετρούσε αντίστροφα, στις δίκες που έγιναν καταδικάστηκε σε 23 χρόνια φυλακή και οδηγήθηκε στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Γουέντε που βρίσκεται στην κομητεία Έρι της Νέας Υόρκης.