«Δοκιμάσαμε διαστημικό όχημα και όχι υπερηχητικό πύραυλο», λέει η Κίνα

δοκίμασε ένα διαστημικό όχημα τον Ιούλιο, όχι ένανικανό να φέρει πυρηνική κεφαλή, όπως έγραψε η εφημερίδα Financial Times, δήλωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.Επικαλούμενοι πέντε ανθρώπους που είναι γνωρίζουν το θέμα, οι Financial Times έγραψαν προχθές Σάββατο πως η Κίνα εκτόξευσε στο διάστημα έναν υπερηχητικό πύραυλο, ο οποίος έκανε τον γύρο της Γης προτού αρχίσει την κάθοδο προς τον στόχο του, αλλάκαι πλέον. Η εφημερίδα ανέφερε πως η πρόοδος της Κίνας στο πεδίο των υπερηχητικών όπλων "κατέλαβε εξαπίνης τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ"."Δεν ήταν πύραυλος, ήταν ένα", δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ζιάο Λιζιάν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο, απαντώντας σε ερώτηση για το ρεπορτάζ της εφημερίδας και πρόσθεσε πως ήταν μια "συνηθισμένη δοκιμή" με σκοπό τηγια επαναχρησιμοποίηση του οχήματος.Η σημασία μιας δοκιμής επαναχρησιμοποίησης είναι ότι μπορεί "να παράσχει μια φθηνή και βολική για ανθρώπους μέθοδο προκειμένου να ταξιδεύουν ειρηνικά", είπε ο Ζιάο, ο οποίος πρόσθεσε πως πολλές εταιρίες έχουν πραγματοποιήσει παρόμοιες δοκιμές.Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως η δοκιμή πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, όχι τον Αύγουστο όπως ανέφεραν οι Financial Times.Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς το πρόγραμματης Κίνας προκειμένου να αξιολογήσουν ενδεχόμενους κινδύνους που τίθενται εναντίον τους από τον όλο και πιο δυναμικό στρατηγικό ανταγωνιστή τους.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ