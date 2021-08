Καμπούλ: Επίθεση καμικάζι στο αεροδρόμιο - Ανέλαβε την ευθύνη ο ISIS - Στον «αέρα» η επιχείρηση εκκένωσης

#Breaking another footage (Strong Graphics +18) The number of Injuries and deads cross 100 #Kabulairport pic.twitter.com/63cgEOsj1o

Παγκόσμιο αποτροπιασμό προκαλεί το «λουτρό αίματος» από τηντο απόγευμα στηνμε αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 72 ατόμων, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και τον τραυματισμό περίπου 150 πολιτών. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και Αμερικανοί στρατιώτες και μαχητές των Ταλιμπάν, μεταδίδουν τα ξένα πρακτορεία.Τα ξένα ΜΜΕ κάνουν, συγκεκριμένα, λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς Αμερικανούς, ενώ την ευθύνη για τις επιθέσεις ανέλαβε και επισήμως με δήλωσή του ο ISIS.Η τρομοκρατική επίθεση οδήγησε. Ανάμεσα στις χώρες που σταματούν την απομάκρυνση πολιτών και η Γερμανία. Με τους Ταλιμπάν να έχουν δώσει τελεσίγραφο για την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων απομάκρυνσης μέχρι την, ο Αμερικανός πρόεδρος διαμηνύει ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί κανονικά έως την καταληκτική εκείνη ημερομηνία.Χιλιάδες Αφγανοί και ξένοι πολίτες έχουν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο, προσπαθώνταςνα βγουν από τη χώρα. Έξω από το αεροδρόμιο επικρατεί κατάσταση χάους, με πολίτες να πασχίζουν να μπουν στις πτήσεις εκκένωσης.εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου έκανε, νωρίτερα, λόγο για σύνθετη επίθεση έξω από την πύλη Abbey του αεροδρομίου, με θύματα Αμερικανούς και πολίτες. Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε επίσης «τουλάχιστον άλλη μία έκρηξη κοντά στο Baron Hotel, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση». Στο ξενοδοχείο τις τελευταίες ημέρες έμεναν Αμερικανοί που περίμεναν να μπουν σε αεροπλάνο για να αποχωρήσουν από την Καμπούλ.Η πύληθεωρείται από τις κεντρικές εισόδους του διεθνούς αεροδρομίου. Αμέσως μετά την επίθεση, η Αμερικανική πρεσβεία κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν να ταξιδεύουν προς το αεροδρόμιο και να εγκαταλείψουν τις πύλες εξόδου,Οι αμερικανικές αρχές επισήμως αναφέρουν ότι συνεχίζουν την έρευνα για το ποιος κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις. Ωστόσο, πηγές από το Κογκρέσο και τις υπηρεσίες ασφαλείας «δείχνουν» τοπου θεωρείται το παρακλάδι του ISIS στο Αφγανιστάν. Οι Αμερικανοί πεζοναύτες ήδη από την προηγούμενη ημέρα της έκρηξης είχαν ενημερωθεί για το ενδεχόμενο επίθθεσης αυτοκτονίας με παγιδευμένα εκρηκτικά ωστόσο συνέχισαν τη διαδικασία εκκένωσης.Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, με βάση τις πρώτες αναφορές, η έκρηξη προκλήθηκε από τουλάχιστον ένανπου φορούσε γιλέκο με εκρηκτικά.Οι σκηνές από τα σημεία των εκρήξεων προκαλούν σοκ και αποτροπιασμό. Βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Aśvaka στον λογαριασμό του στο twitter, μετά τη φονική έκρηξη στοδείχνει τον πανικό μετά την έκρηξη.Οι απώλειες αναμένεται να αυξηθούν. Το ένα βίντεο δείχνει δεκάδες τραυματίες και νεκρούς, ενώ παιδιά και ανήλικοι ακούγονται να κλαίνε. Πολλοί μιλούν για πάνω από 100 νεκρούς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα.Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο Αφγανικό TOLO News έκανε λόγο για διάσπαρτα νεκρά πτώματα και τραυματίες και πρόσθεσε ότι είδε ξένες δυνάμεις στο σημείο. Ο ίδιος μίλησε για ιδιαίτερα ισχυρή έκρηξη, εξηγώντας ότι απομάκρυναν τα θύματα με καροτσάκια, ενώ έδειξε τα ρούχα του που είχαν βαφτεί με αίμα.

Ανθρώπους νεκρούς ή τραυματίες, τον ένα πάνω στον άλλον, δείχνει και το δεύτερο βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο από την πύλη του αεροδρομίου που έγινε η έκρηξη, που θεωρείται από τις πιο μεγάλες.

Breaking: (Graphic +18) Several dead and injured, the exact number can be very high. #Kabulairport pic.twitter.com/AbvtCcNaMa

Injured people are seen being carried away to hospital in Kabul after two explosions outside of the airport.



