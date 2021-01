Κορωνοϊός: Πώς επέδρασε η επιλογή της Σουηδίας να κρατήσει τα σχολεία ανοιχτά στη θνησιμότητα των παιδιών;

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μέσα Μαρτίου 2020 πολλές χώρες αποφάσισαν να κλείσουν τασε μια προσπάθεια να μειωθεί η μετάδοση του. Ηήταν μια από τις λίγες χώρες που αποφάσισαν να διατηρήσουν τις προσχολικές τάξεις (παιδιά 1 έως 6 ετών) και τα σχολεία (παιδιά 7 έως 16 ετών) ανοικτά.. Ο αριθμός των θανάτων από κάθε αιτία μεταξύ των 1.951.905 παιδιών στη Σουηδία ηλικίας 1 έως 16 ετών ήταν 65 κατά τη διάρκεια της προ-COVID-19 εποχής, δηλαδή από το Νοέμβριο 2019 έως το Φεβρουάριο 2020 και από το Μάρτιο έως τον Ιούνιο 2020 ο αριθμός των θανάτων σταήταν 69.. Από το Μάρτιο έως τον Ιούνιο 2020, συνολικά 15 παιδιά με COVID-19 νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας (0,77 ανά 100.000 παιδιά σε αυτή την ηλικιακή ομάδα). 4 από αυτά είχαν ηλικίες 1 έως 6 ετών (0,54 ανά 100.000 παιδιά) και 11 είχαν ηλικίες 7 έως 16 ετών (0,90 ανά 100.000 παιδιά). Τέσσερα από τα παιδιά είχαν(δύο με καρκίνο, ένα με χρόνια νεφρική νόσο και ένα με αιματολογικό νόσημα). Δεν διαπιστώθηκε κανένας θάνατος σχετιζόμενος με COVID-19.. Συγκρίνοντας και με άλλα επαγγέλματα και με βάση το φύλο και την ηλικία, τα ανωτέρω νούμερα αντιστοιχούν σε σχετικό κίνδυνο 1,10 (95% όρια αξιοπιστίας 0,49 – 2,49) μεταξύ δασκάλων σε προσχολικές τάξεις και 0,43 (95% όρια αξιοπιστίας 0,28 – 0,68) μεταξύ δασκάλων σε σχολεία. Δηλαδή, δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των δασκάλων σε προσχολικές τάξεις και των υπολοίπων επαγγελμάτων, ενώ οι δάσκαλοι στα σχολεία είχαν μικρότερο κίνδυνο από τους υπόλοιπους επαγγελματίες. Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι η μελέτη έχει κάποιους περιορισμούς και δεν είχαν στη διάθεσή τους δεδομένα απόεντός των νοικοκυριών. Συμπερασματικά, παρά την απόφαση τη Σουηδίας να κρατήσει ανοικτά τα σχολεία και τα προσχολικά τμήματα, υπήρχε χαμηλή επίπτωση σοβαρών περιπτώσεων COVID-19 μεταξύ παιδιών 1 έως 6 και 7 έως 16 ετών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Μεταξύ 1,95 εκατομμυρίων παιδιών ηλικίας 1-16, 15 παιδιά νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας και διαγνώστηκαν με COVID-19, πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο στα παιδιά ή και τα δύο, το οποίο αναλογεί σε 1 παιδί στα 130.000.*Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα από τη Σουηδία που δημοσίευσαν οι J.F. Ludvigsson και συνεργάτες (DOI: 10.1056/NEJMc2026670) στο έγκριτο περιοδικό The New England Journal of Medicine στις 6 Ιανουαρίου 2021.