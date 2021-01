Χάος στις ΗΠΑ: Έχει ευθύνες για την εισβολή η αστυνομία του Καπιτωλίου- Έτσι μπήκαν οι οπαδοί του Τραμπ

Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Η πιο αποκαλυπτική εικονα❗️

Η αστυνομία ανοίγει τα φράγματα για να περάσουν στο #Καπιτώλιο οι φασιστες

pic.twitter.com/cYkKRY5x6c — Marka1 (@Marka149133376) January 6, 2021

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.



This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) January 6, 2021

Cops are taking selfies with the terrorists. pic.twitter.com/EjkQ83h1p2 — Timothy Burke (@bubbaprog) January 6, 2021

MAGA and police now clashing inside of Capitol.



pic.twitter.com/SDYJk2eGN6 — Joshua Potash (@JoshuaPotash) January 6, 2021

Ευθύνες για τηντου Ντόναλντ Τραμπ στοτην ώρα της καταμέτρησης των ψήφων των εκλεκτόρων επιρρίπτει ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας τουΟ Τέρανς Γκάινερ (Terrance Gainer) δήλωσε στο CNBC ότι μετά τα όσα έγιναν περιμένει κάποιος να λογοδοτήσει. «Η υπηρεσία επιβολής του νόμου απέτυχε να εξασφαλίσει τις εγκαταστάσεις, επιτρέποντας στους ένοπλους ταραξίες να παραβιάσουν το κτίριο για να διακόψουν την πιστοποίηση των προεδρικών εκλογών» ανέφερε .«Αν ήμουν εγώ υπέυθυνός για την φύλαξή του Καπιτωλίου θα άξιζα να απολυθώ», είπε. «Ένιωσα τόση αμηχανία και ντροπή με όσα ειδα να συμβένουν στον όροφο της Βουλής και της Γερουσίας».Ωστόσο σε ερώτηση που του έγινε από το δημοσιογράφο για το εάν θα πρέπει να απολυθεί ο σημερινός αρχηγός δεν έδωσε σαφής απάντηση, εξηγώντας οτι πρώτα θα πρέπει να μάθουν πως ακριβώς μπήκαν οι διαδηλωτές στο Καπιτώλιο και τέτοιες πληροφορίες για την ώρα δεν είναι γνωστές.Ωστόσο τις τελευταίες ώρες όλο και φουντώνουν οι φήμες ότι οι φύλακες του Καπιτωλίου βοήθησαν την είσοδο των διαδηλωτών, ενώ υπάρχουν στο διαδίκτυο και βίντεο που δείχνουν τους άνδρες της US Police Capitol να ανοίγουν τα κιγκλιδώματα επιτρέποντας την είσοδο των οπαδών του Τραμπ.Στη συνέχεια οι διαδηλωτές, μερικοί από τους οποίους φάνηκαν εξοπλισμένοι, ανέβηκαν στα σκαλιά και το έργο των αστυνομικών αρχών έγινε πιο δύσκολο.Μέλη της Εθνοφρουράς καθώς και άλλων υπηρεσιών ασφαλείας αναπτύχθηκαν άμεσα γύρω από το Καπιτώλιο, ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις μέσα και έξω από το κτίριο ανάμεσα σε αστυνομικούς και οπαδούς του Τραμπ. Ωστόσο υπήρχαν και αυτοί που έβγαζαν selfie με τους εισβολείς.Η αστυνομία εκκένωσε τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία, καθώς οι οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν και κατέλαβαν αίθουσες του Κογκρέσου, ενώ κάποιοι ήρθαν σε συγκρούσεις σώμα με σώμα με τους άνδρες ασφαλείας.Χρειάστηκαν τουλάχιστον 4 ώρες προκειμένου να καταφέρουν οι αρχές να εκκενώσουν το κτίριο από τους εισβολείς.