PornHub: Μήνυση 80 εκατ. δολαρίων για την ιδιοκτήτρια MindGeek μετά τις αποκαλύψεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Ογδόντα εκατομμύρια δολάρια διεκδικούν 40 Αμερικανίδες , με μήνυση που κατέθεσαν εναντίον της διαχειρίστριας εταιρείας της πλατφόρμας PornHub , MindGeek. Η ιστορία ξεκίνησε ότανοι γυναίκες αυτές, μοντέλα στο επάγγελμα, αποκάλυψαν ότι εξαναγκάστηκαν σε βιντεοσκόπηση σκηνών πορνό από την εταιρείαΣε καταγγελία που κατατέθηκε την Τρίτη στην Καλιφόρνια, τα θύματα τόνισαν ότι η MindGeek «ήξερε ότι συνεργάζεται και επωφελείται από μιαεδώ και χρόνια».Τον Ιανουάριο δικαστής, μάλιστα, αποφάνθηκε ότι οι ιδιοκτήτες της GirlsDoPorn πρέπει να πληρώσουνγια υποθέσεις εξσπάτησης γυναικών.Η Girls Do Porn είναι μία από τις παρόχους περιεχομένου στο Pornhub, το οποίο και ευθύνεται εν τέλει για τη δημοσιοποίηση του εν λόγω υλικού. Οι 40 κυρίες ισχυρίζονται ότι εξαπατήθηκαν, καθώς η Girls Do Porn λίγο-πολύ τις εξεβίασε, ωθώντας τες να συμμετέχουν στη δημιουργία «ακατάλληλων» βίντεο, με τη δέσμευση όμως ότι το υλικό αυτό δεν προοριζόταν γιαΦυσικά η Girls Do Porn εκμεταλλεύτηκε την αφέλεια των 40 νυν εναγουσών, με την απλή διαβεβαίωση ότι τα πορνο-βίντεό τους θα κυκλοφορούσαν μόνο σε DVD και σε αγορές εκτός ΗΠΑ, όπως πχ η Αυστραλία.Εξυπακούεται ότι η Girls Do Porn διαβίβαζε αμέσως το, από όπου το παρακολούθησαν κανονικά συγγενείς, φίλοι, γνωστοί κ.ο.κ. των μοντέλων. Ακολούθως η υπόληψη και η ζωή τους καταστράφηκε, καθώς στιγματίστηκαν και περιθωριοποιήθηκαν. Μάλιστα, οι περισσότερες εξ αυτών επικαλούνται σοβαρές ψυχικές διαταραχές, με τάσεις ή ακόμη και απόπειρες αυτοκτονίας.Μία από τις θιγόμενες είχε αποπειραθεί να πείσει το Pornhub να αποσύρει το δικό της υλικό, ενημερώνοντας ότι, αν τα βίντεο δεν αφαιρεθούν από την πλατφόρμα, θα αυτοκτονούσε. Το Pornhub αδιαφόρησε σε πρώτη φάση. Όμως, τονI -και το «πουλόβερ» άρχισε να ξηλώνεται.Η πλατφόρμα PornHub, πάντως, έχει διαγράψει περίπουπου αναρτήθηκαν από μη επαληθευμένους χρήστες, ύστερα και από αποκάλυψη περί προβολής σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.