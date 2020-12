Harrods: Το διάσημο πολυκατάστημα που έγινε viral λόγω ουρών και... Τσιτσιπά

Είναικαι οι ορδές από τουρίστες και Άγγλους που έχουν πλημμυρίσει τογια τα καθιερωμένα ψώνια ανεβοκατεβαίνουν τους ορόφους. «Νίκο δεν θα προλάβουμε», «Ελένη δες αυτό το δερμάτινο», «Γιώργο πάω στα γυναικεία, πάρε με τηλέφωνο να βρεθούμε στην είσοδο μετά» δείχνουν ότι το ελληνικό στοιχείο παραμένει σταθερό στα πιστεύω του όταν πάει Λονδίνο.Δεν νοείται άλλωστε για κανέναν σχεδόν επισκέπτη της βρετανικής πρωτεύουσας να μην περάσει μια βόλτα από το, ένα από τα διασημότερα στον κόσμο.Μεκαι κάποιες χιλιάδες υπαλλήλων το δημιούργημα τουσυζητήθηκε πριν λίγα 24ωρα για τις τεράστιες ουρές που δημιουργήθηκαν όταν άνοιξε μετά το lockdown.





To διάσημο βρετανικό πολυκατάστημα μπήκε, επίσης, δυναμικά στο επίκεντρο των «αψιμαχιών» στα ελληνικά social media όταν εν μέσω πανδημίας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ζήτησε... Harrods στην Ελλάδα. Ο παγκοσμίου φήμης Έλληνας τενίστας «άναψε φωτιές» με ένα μάλλον... άστοχο tweet, όπως χαρακτηρίστηκε από την πλειοψηφία των χρηστών του Twitter. Κι εκείνοι, όμως, μάλλον όμως υπερέβαλαν με τις αντιδράσεις τους.



Ο Στέφανος λοιπόν έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter: «Κάποιος πρέπει να χτίσει ένα κατάστημα Harrods στην Ελλάδα. Ήρθε η ώρα».





Someone needs to build a Harrods in Greece. It’s about time.