Γυναίκες που παντρεύτηκαν… εγκληματίες: Δέκα ιστορίες που συγκλονίζουν!

Ο Έρικ Μεντέζ με τη σύζυγό του Ο Λάιλ Μεντέζ με τη σύζυγό του

Το να είσαι ξετρελαμένος με κάποιον που έχει διαπράξει σοβαρό έγκλημα, όπως σεξουαλική επίθεση ή δολοφονία, αποτελεί μια κατάσταση γνωστή ως(Υβριστοφιλία - από την αρχαία ελληνική λέξη «ύβρις»). Αυτό, αποτελεί για πολλούς ειδικούς την αιτία πίσω από τις χιλιάδες ερωτικές επιστολές που στέλνονται σε κατά συρροή δολοφόνους από γυναίκες θαυμάστριές τους. Η, συγγραφέας του βιβλίου «» (μτφ. Γυναίκες που ερωτεύονται άντρες που σκοτώνουν) εξηγεί: «Ένας άνδρας πίσω από τα κάγκελα ισοδυναμεί για κάποιες γυναίκες με κάτι το συναρπαστικό. Από την άλλη, είναι πιο εύκολο να τραβήξεις την προσοχή κάποιου δολοφόνου από ό,τι για παράδειγμα, του Μπραντ Πιτ. Ο Πιτ θα αγνοήσει την επιστολή σου, δεν πρόκειται να καυχηθεί σε κανέναν για το γράμμα σου - αλλά αυτός ο τύπος πίσω από τα κάγκελα, θα το κάνει….». Ακολουθούν περιπτώσεις γυναικών, που κυριολεκτικά έφτασαν στα άκρα, καθώς όχι μόνον έστελναν ερωτικές επιστολές σεμέσα στη φυλακή αλλά αποφάσισαν και να τους παντρευτούν…Ο Ρίτσαρντ Ραμίρεζ «» (ο Κυνηγός της Νύχτας), τρομοκρατούσε τους κατοίκους της Νότιας Καλιφόρνιας και του Σαν Φρανσίσκο στα μέσα της δεκαετίας του 1980.. Ωστόσο, ακόμη και καταδικασμένος σε θάνατο και περιμένοντας τη σειρά του για εκτέλεση, δεν δυσκολεύτηκε να βρει μια σύζυγο. Η πρώην εκδότης περιοδικών, Ντορίν Λιόι, τον ερωτεύθηκε κεραυνοβόλα. Η Λιόι έστειλε στον Ραμίρεζ 75 γράμματα μέσα σε 11 χρόνια και εν τέλει τον παντρεύτηκε το 1996 στην κρατική φυλακή San Quentin της. Παρά τις συντριπτικές αποδείξεις της ενοχής του, εκείνη πίστευε πάντα ότι ήταν αθώος. Το 1997, είπε στο CNN, «Είναι ευγενικός, είναι αστείος, είναι γοητευτικός και τον πιστεύω». Τόνισε επίσης ότι η ίδια έζησε μία «μοναχική ζωή» καθώς η οικογένειά της διέκοψε κάθε επαφή μαζί της μετά την ανακοίνωση του γάμου της.Ο Ρώσος δολοφόνος Αλεξάντερ Πισούσκιν έγινε γνωστός ως «», καθώς στόχος του ήταν να σκοτώσει 64 άτομα - τον ίδιο αριθμό τετραγώνων σε μια σκακιέρα. Πρόκειται για έναν από τους χειρότερους κατά συρροή δολοφόνου που πέρασαν ποτέ από τημε 48 από τις δολοφονίες του να έχουν διαπραχθεί στην περιοχή του Πάρκου Bitsa της Νοτιοδυτικής Μόσχας. Ωστόσο, αυτό δεν απέτρεψε 80 γυναίκες (!) να του στέλνουν επιστολές στη φυλακή. Μία από τις θαυμάστριές του, η, τον γοήτευσε τόσο πολύ που της έκανε πρόταση γάμου. Η Νατάλια αποκαλεί τον ψυχρό δολοφόνο, ο οποίος πάσχει από ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, με το χαϊδευτικό του όνομα «Σάσα». Η ίδια θυμάται: «Ο Σάσα δημιούργησε έναν πραγματικό σάλο όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, ήμουν περίεργη να μάθω πώς είναι πραγματικά. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τόσο κακός όσο τον εμφάνιζαν στα ΜΜΕ». Ο ίδιος ο δολοφόνος αποκάλυψε επίσης: «Έκανα πρόταση γάμου στη Νατάλια. Ήταν αυθόρμητο. Συμφώνησε αμέσως. Αν ήμουν ελεύθερος, ίσως και να μην την πρόσεχα, αλλά εδώ που είμαι είναι ιδανική για μένα. Είμαι εδώ από το 2008 και τη χρειάζομαι…».. Ήταν ένας επικίνδυνος ψυχοπαθής και έπρεπε να έχει επιπλέον ασφάλεια, δεδομένου ότι ήταν ύποπτος για απόδραση. Ηεπισκέφθηκε τον ψυχρό δολοφόνο στη φυλακή, συνοδευόμενη από ένοπλους φρουρούς - η ίδια λέει πως αισθανόταν σαν να πήγαινε να δει τον. Μιλώντας για την πρώτη τους συνάντηση, είπε: «Ένιωσα μια έλξη για τον κ. Μπολίν. Ήταν σε μικρό κελί με μόνο ένα κρεβάτι, ένα γραφείο και μία τουαλέτα. Ένιωσα την απομόνωσή του, τον περιορισμό του, τη μοναξιά του. Με επηρέασε. Εκείνη την ώρα, αισθάνθηκα κι εγώ φυλακισμένη κι αυτή η αίσθηση μου έκοψε την ανάσα». Το 1996, η Μαρτίνεζ παντρεύτηκε τον Μπολίν σε μια - ανορθόδοξη είναι η αλήθεια- τελετή: Διάβασαν τους όρκους τους τηλεφωνικά σε ανοιχτή ακρόαση - εκείνη βρισκόταν στο διαμέρισμά της, φορούσε νυφικό και υπήρχε μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία του Μπολίν για να αντισταθμίσει την απουσία του. Η Mαρτίνεζ ισχυριζόταν πάντα ότι ο σύζυγός της ήταν αθώος παρά τις επαναληπτικές δίκες που κατέληξαν στο ίδιο αποτέλεσμα της ενοχής του.. Ο Γιαμπλόνσκι είχε δώσει τα πρώτα δείγματα ότι αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο για τις γυναίκες όταν έγινε βίαιος κατά τη σεξουαλική επαφή με την πρώτη του σύζυγο την οποία προσπάθησε να την πνίξει με μαξιλάρι. Το 1977, γνώρισε τηκαι απέκτησαν μαζί μια κόρη. Στη συνέχεια, ένα βράδυ, ο Γιαμπλόνσκι πήγε στο σπίτι της μητέρας της Κίμπαλ με την πρόθεση να την βιάσει, αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει - είπε: «Το μόνο που μπορούσα να δω ήταν το πρόσωπο της Λίντα». Το περιστατικό δεν αναφέρθηκε στην αστυνομία, αλλά η Kίμπαλ τον παράτησε κι επέστρεψε για λίγο στο διαμέρισμά τους για να μαζέψει τα πράγματα της κόρης της. Το σώμα της βρέθηκε ξυλοδαρμένο, μαχαιρωμένο και στραγγαλισμένο. Ο Γιαμπλόνσκι καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση για τη δολοφονία. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη φυλακή, ο Γιαμπλόνσκι γνώρισε την, η οποία είχε απαντήσει σε μια αγγελία για «μοναχικές καρδιές» από κρατούμενους. Στην αρχή αλληλογραφούσαν, όταν όμως ο Γιαμπλόνσκι αποφυλακίσθηκε ξεκίνησαν να συζούν. Ένα χρόνο αργότερα, τόσο η Σπαντόνι όσο και η μητέρα της, ηδολοφονήθηκαν από τον Γιαμπλόνσκι.Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο Άντζελο Μπουόνο Τζούνιορ και ο υιοθετημένος ξάδελφός του Κένεθ Μπιάνκι έγιναν γνωστοί ως οι «» (Στραγγαλιστές του Hillside) αφού βασάνισαν και σκότωσαν 10 γυναίκες - ένα θύμα ήταν μόλις 12 ετών. Αρχικά, οι αστυνομικοί πίστευαν ότι επρόκειτο για έναν μεμονωμένο δολοφόνο. Ο Μπιάνκι όμως κατέθεσε τελικά κατά του Μπουόνο Τζούνιορ και καταδικάσθηκαν και οι δύο σε ισόβια κάθειρξη. Ένας εισαγγελέας στην υπόθεση είπε ότι είναι «οι δύο πιο διαβολικοί δολοφόνοι που έχουν υπάρξει στο Λος Άντζελες». Το 1986, επετράπη στον Μπουόνο Τζούνιορ να παντρευτεί τηνσε ένα μικρό δωμάτιο επισκεπτηρίου στη φυλακή Folsom της Καλιφόρνιας. Το ζευγάρι γνωρίσθηκε όταν η Kιζούκα επισκεπτόταν τον τότε σύζυγό της στην ίδια φυλακή. Μετά το διαζύγιο τους, ξεκίνησε σχέση με τον κατά συρροή δολοφόνο. Ένας στενός οικογενειακός φίλος αποκάλυψε: «Είναι μια πολύ έξυπνη και μορφωμένη γυναίκα. Έχει πτυχίο κολεγίου και διαπιστευτήρια δασκάλας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έκανε αυτή την κίνηση. Νομίζω ότι της έχει κάνει πλύση εγκεφάλου σε σημείο που την έκανε να πιστεύει ότι δεν είναι ένοχος».Το άλλο μισό του δίδυμου των κατά συρροή δολοφόνων «» ήταν ο Κένεθ Μπιάνκι, ο οποίος επίσης παντρεύτηκε ενώ ήταν φυλακισμένος, εκτίοντας ποινή ισόβιας κάθειρξης. Το 1989 όμως, αντί για τη στολή της φυλακής, φορούσε σμόκιν και η σύζυγός του, ηένα λευκό νυφικό, καθώς αντάλλασσαν όρκους στις φυλακές της Πολιτείας της Ουάσινγκτον. Η σχέση της Σίρλι με τον Κένεθ είχε ξεκινήσει μέσω αλληλογραφίας. Οι δυο τους, είχαν μιλήσει αρκετές φορές στο τηλέφωνο, αλλά συναντήθηκαν μόλις μια μέρα πριν από τον γάμο τους! Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε για το περιοδικό National Enquirer. Οι γονείς του Μπιάνκι, δύο φίλοι του και η μητέρα της Μπουκ ήταν μάρτυρες στο γάμο.Μια καλοκαιρινή νύχτα του 1969, ο Tεξ Γουάτσον - μαζί με τη Σούζαν Άτκινς, την Λίντα Κασαμπιάν και την Πατρίτσια Κρενγουίνκελ - έλαβε εντολή από τον αρχηγό της αίρεσης Τσαρλς Μάνσον να πάει στο σπίτι της εγκύου ηθοποιού Σάρον Τέιτ -συζύγου του σκηνοθέτη- και να σκοτώσει όλους όσους βρίσκονταν εκεί. Δολοφόνησαν την Τέιτ, το αγέννητο παιδί της και τέσσερις από τους στενούς φίλους της. Το επόμενο βράδυ, ο Tεξ Γουάτσον συμμετείχε επίσης στη δολοφονία των Λένο και Ρόζμαρι Λαμπιάνκα. Ο Γουάτσον και οι άλλοι οπαδοί του Τσαρλς Μάνσον καταδικάστηκαν σε θάνατο, αλλά οι ποινές τους μετατράπηκαν αργότερα σε ισόβια κάθειρξη, όταν καταργήθηκε η θανατική ποινή στην Καλιφόρνια. Πίσω από τα κάγκελα, παντρεύτηκε τηνκαι το ζευγάρι απέκτησε τέσσερα παιδιά.Το 1983, χειροτονήθηκε «ιερέας» και λειτουργεί μια εκκλησία με τη σύζυγό του, που ονομάζεται «Abounding Love Ministries» στην κρατική φυλακή Mule Creek στη Βόρεια Καλιφόρνια. Η τελευταία αίτηση αναστολής της ποινής του απορρίφθηκε το 2016. Η Περιφερειακή Εισαγγελέας του Λος Άντζελες,, δήλωσε: «Διέπραξε μερικά από τα πιο φρικτά εγκλήματα στην ιστορία της Καλιφόρνιας. Πιστεύουμε ότι συνεχίζει να είναι αμετανόητος και πως παραμένει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια».. Πυροβόλησαν τον πατέρα τους Χοσέ «Τζο» Μενέντεζ και τη μητέρα τους, Κίτι και στη συνέχεια πήγαν σινεμά με φίλους για να εξασφαλίσουν ένα άλλοθι. Ωστόσο, η ξέφρενη πολυτελής ζωή που ζούσαν με τα λεφτά των νεκρών γονιών τους προκάλεσε υποψίες και σύντομα ο Έρικ ομολόγησε τις δολοφονίες στον ψυχολόγο του, ο οποίος και ενημέρωσε την αστυνομία.. Σύμφωνα με τη δική τους υπερασπιστική γραμμή, υπέφεραν χρόνια κακοποίησης στα χέρια του τελειομανούς πατέρα τους.Ενώ ήταν φυλακισμένος, ο Λάιλ παντρεύτηκε το πρώην μοντέλο, αλλά χώρισαν όταν εκείνη ανακάλυψε πως αλληλογραφούσε με διάφορες γυναίκες. Στη συνέχεια, ο Λάιλ παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του,, στην αίθουσα επισκεπτηρίου της κρατικής φυλακής του Mule Creek. Ο Έρικ παντρεύτηκε τηνστην κρατική φυλακή Folsom όπου του δόθηκε άδεια για συζυγικές επισκέψεις. Μιλώντας για τις δολοφονίες, η Τάμι είπε: «Ξέρω τι άνθρωπος είναι ο Έρικ. Ξέρω τι συνέβη εκείνο το βράδυ και πιστεύω πως ο οποιοσδήποτε, κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες θα ήταν σε θέση να σκοτώσει. Όπως επίσης ξέρω ότι ο Έρικ είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος».Ο Τσαρλς Μάνσον έγινε γνωστός ως «» μετά τις συγκλονιστικές, βάναυσες και ανατριχιαστικές δολοφονίες της Σάρον Τέιτ, των φίλων της και των Λαμπιάνκα το καλοκαίρι του 1969. Ωστόσο, η-που προτιμά να την αποκαλούν «Αστέρι»- είδε μια διαφορετική πλευρά σε αυτόν και τον αρραβωνιάστηκε. Είχε πει: «Νομίζω ότι είναι ο πιο όμορφος άντρας στον κόσμο. Με ρώτησε δέκα φορές αν ήθελα να παντρευτώ και είπα το “ναι”. Θα παντρευτώ τον Τσάρλι Μάνσον…». Στο ζευγάρι επιτρέπονταν δύο επισκέψεις την εβδομάδα στη φυλακή της Κεντρικής Καλιφόρνιας, αλλά δεν είχαν άδεια για συζυγικές επισκέψεις. Το «Αστέρι» έδειξε επίσης τη δέσμευσή της για τον κατά 53 χρόνια μεγαλύτερό της δολοφόνο, ξυρίζοντας το κεφάλι της με τον ίδιο τρόπο όπως και οι άλλες γυναίκες-οπαδοί του κατά τη δίκη του. Η άδεια γάμου του Μάνσον και της Μπάρτον «έληξε» λίγο πριν από το θάνατό του το 2017.Το καλοκαίρι του 1974, η Κάρολ Αν Μπουν δούλευε σε μια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουάσινγκτον όταν συνάντησε τον. Στο βιβλίο «The Only Living Witness: The True Story of Serial Sex Killer Ted Bundy» (Ο μόνος επιζών μάρτυρας: Η αληθινή ιστορία του κατά συρροή δολοφόνου σεξουαλικών εγκλημάτων Τέντ Μπαντι), η Μπουν αναφέρει: «Μου άρεσε αμέσως ο Τεντ και τα βρήκαμε αμέσως. Σίγουρα ήταν πιο αξιοπρεπής και συγκρατημένος από τους τρελάρες που περιφέρονταν στο γραφείο».Αργότερα, όταν ο Μπάντι δικάστηκε για βάναυσες δολοφονίες περισσότερων από 30 γυναικών, η Μπουν στάθηκε δίπλα του και το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1980. Κατά τη διάρκεια της δίκης του για τη δολοφονία της 12χρονης Κίμπερλι Λιτς, ο Μπάντι βρήκε ένα νομικό κενό που τους επέτρεπε να παντρευτούν εφόσον η δήλωση γινόταν ενώπιον του δικαστή. Ανακοίνωσε το γάμο του στην αίθουσα του δικαστηρίου. Το 1982, η Μπουν συνέχισε να επισκέπτεται τον Μπάντι ενώ ήταν καταδικασμένος σε θάνατο και απέκτησαν μια κόρη, την Ρόουζ . Πιστεύεται ότι ο δολοφόνος δωροδοκούσε φρουρούς για να μπορεί να περνά χρόνο με την Μπουν στη φυλακή.