Ο Τραμπ δεν παραδίδει στον αντιπρόεδρο Πενς τα ηνία των ΗΠΑ - Τα μηνύματα των Μπάιντεν και Ομπάμα

“This is the United States of America. There’s nothing beyond our capacity. God bless you. God protect the first family & every family who is dealing with this virus and may God protect our troops.” @JoeBiden



More on #CBSN & tonight on the @CBSEveningNews with @NorahODonnell pic.twitter.com/lwO9uGuUHt — Vladimir Duthiers (@vladduthiersCBS) October 2, 2020

Michelle and I hope that the President, First Lady, and all those affected by the coronavirus around the country are getting the care they need and are on the path to a speedy recovery. — Barack Obama (@BarackObama) October 2, 2020

Obviously, we’re in the midst of a big political battle right now, and while there’s a lot at stake, let’s remember that we’re all Americans. We’re all human beings. And we want everyone to be healthy, no matter our party. — Barack Obama (@BarackObama) October 2, 2020

Ευχές σε Τραμπ και Μελάνια απο τον Μακρόν και Μπριζίτ



Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ ευχήθηκαν «

» στον

, στέλνοντάς τους ένα «μήνυμα φιλίας», όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ. Στα μηνύματά τους, στα αγγλικά, οι Μακρόν «εξέφρασαν και οι δύο τα φιλικά τους αισθήματα και ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση στον πρόεδρο και την πρώτη κυρία των ΗΠΑ», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Μείνετε δυνατοί», καταλήγει το μήνυμα του Γάλλου προέδρου προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Προσευχόμαστε στον Θεό για την ταχεία και πλήρη ανάρρωση του





Ευχές στον Τραμπ και απο τον Επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμου Υγείας



Ταχεία ανάρρωση στον Προέδρο των ΗΠΑ και την Πρώτη Κυρία ευχήθηκε και ο Επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Αιθίοπας Τέντρος Αντάνομ.



και της πρώτης κυρίας της χώρας», σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος Ταχεία ανάρρωση στον Προέδρο των ΗΠΑ και την Πρώτη Κυρία ευχήθηκε και ο Επικεφαλής του, ο Αιθίοπας Τέντρος Αντάνομ.

The @WHO's director-general wished "a full and swift" recovery to Trump and first lady Melania after learning that the pair tested positive for Covid-19 pic.twitter.com/FBp4vYh4pL — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) October 2, 2020



Αξίζει να αναφερθεί ότι τέλη Μαίου οι ΗΠΑ αποχώρησαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τον ΠΟΥ για κακοδιαχείριση της πανδημίας και για υπερβολικά ελαστική στάση απέναντι στην Κίνα. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε κάνει μάλιστα λόγο για υπερβολική επιρροή του Πεκίνου επί του επικεφαλής του ΠΟΥ.





Τι προβλέπει το Σύνταγμα των ΗΠΑ αν ο πρόεδρος δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του



Όπως έκαναν άλλοι δύο πρόεδροι στο παρελθόν, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να παραχωρήσει προσωρινά τα ηνία στον αντιπρόεδρό του, τον Μάικ Πενς,



Η τροπολογία αυτή υιοθετήθηκε το 1967, μετά τη δολοφονία του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι και περιγράφει σε τέσσερα άρθρα πώς γίνεται η μεταβίβαση της εξουσίας στην περίπτωση παραίτησης του προέδρου, θανάτου, καθαίρεσης ή προσωρινής ανικανότητας του ενοίκου του Λευκού Οίκου. Αυτή η τελευταία περίπτωση θα μπορούσε να αφορά τον Τραμπ, εφόσον η κατάσταση της υγείας του επιδεινωθεί, έναν μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές.



Με βάση το άρθρο 3 της τροπολογίας αυτής, ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να αποστείλει στον επίτιμο πρόεδρο της Γερουσίας, δηλαδή στον Ρεπουμπλικάνο Τσακ Γκράσλεϊ και στην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τη Δημοκρατική Νάνσι Πελόζι, μια «γραπτή δήλωση» που θα αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να ασκεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Μέχρι να τους ενημερώσει, και πάλι γραπτώς, για το αντίθετο, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο αντιπρόεδρος.

Με βάση το άρθρο 3 της τροπολογίας αυτής, ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να αποστείλει στον επίτιμο πρόεδρο της Γερουσίας, δηλαδή στον Ρεπουμπλικάνο Τσακ Γκράσλεϊ και στην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τη Δημοκρατική Νάνσι Πελόζι, μια «γραπτή δήλωση» που θα αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να ασκεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Μέχρι να τους ενημερώσει, και πάλι γραπτώς, για το αντίθετο, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο αντιπρόεδρος.



Το άρθρο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί τρεις φορές στο παρελθόν: μία φορά από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν, το 1985 και δύο φορές από τον Τζορτζ Ου. Μπους, το 2002 και το 2007. Και τις τρεις αυτές φορές, οι δύο πρόεδροι είχαν υποβληθεί σε γενική αναισθησία για μερικές ώρες.





Το 1981, όταν ο Ρέιγκαν τραυματίστηκε σοβαρά στην απόπειρα δολοφονίας του, είχε προετοιμαστεί μια επιστολή που αναφερόταν στην 25η τροπολογία, αλλά δεν στάλθηκε ποτέ στο Κογκρέσο.



Με βάση το άρθρο 4 της τροπολογίας, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν, εάν ο πρόεδρος θεωρηθεί ανίκανος ή αρνείται να παραχωρήσει την εξουσία, ο αντιπρόεδρος, μαζί με την πλειοψηφία των μελών του υπουργικού συμβουλίου, ενημερώνει γραπτώς τους επικεφαλής του Κογκρέσου ότι ο αρχηγός του κράτους αδυνατεί να ασκήσει τις εξουσίες και τα καθήκοντα του αξιώματός του. Επαφίεται τότε στο Κογκρέσο να λάβει την απόφαση, αλλά χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων στα δύο Σώματά του για να απομακρυνθεί ο πρόεδρος και να αναλάβει ο αντιπρόεδρος, μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές.



Τον Φεβρουάριο του 2019 ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI Άντριου Μακέιμπ είχε δηλώσει ότι συζήτησε με τον Ροντ Ρόζενσταϊν, τον τότε υφυπουργό Δικαιοσύνης, την πιθανότητα να επικαλεστούν την 25η τροπολογία για να απομακρύνουν από την προεδρία τον Τραμπ, λίγο μετά την απόλυση του Τζέιμς Κόμεϊ, του αρχηγού της ομοσπονδιακής αστυνομίας, τον Μάιο του 2017.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαγνώστηκε ότι έχει μολυνθεί από τον κορωνοϊό διακομίσθηκε σε στρατιωτικό νοσοκομείο, όχι μακριά από την Ουάσινγκτον, όπου θα νοσηλευθεί «για μερικές ημέρες», γνωστοποίησε ο Λευκός Οίκος.«Προληπτικά» και «κατόπιν σύστασης του γιατρού του και ειδικών», ο Ρεπουμπλικάνος, διευκρίνισε η εκπρόσωπος της προεδρίας, κάτι που μεταφράστηκε οτι ο Προεδρος των ΗΠΑ δεν πρόκειται να παραδώσει τα ηνία της χώρας στον αντιπρόεδρο Μαικ Πενς.32 ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές, η προεκλογική εκστρατεία του επιχειρηματία του τομέα των ακινήτων που έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ και διεκδικεί την επανεκλογή του την 3η Νοεμβρίου διακόπηκε απότομα μετά την ανακοίνωσή του πως μολύνθηκε από τον κορωνοϊό και παρουσιάζει συμπτώματα της COVID-19. Είναι ασαφές εάν θα γίνει σε περίπου δύο εβδομάδες το επόμενο ντιμπέιτ του με τον Τζο Μπάιντεν, τον υποψήφιο των Δημοκρατικών που συνεχίζει την εκστρατεία του.