Δείτε το βίντεο με το μήνυμα του Τραμπ πριν μπει στο νοσοκομείο

Walter Reed

Walter Reed .





WATCH: Trump walks out of the White House and aboard Marine One, headed to Walter Reed Medical Center pic.twitter.com/8E4GN62Thb — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) October 2, 2020

LOOK: Marine One with Trump aboard lands at Walter Reed National Military Medical Center pic.twitter.com/rTWHheK3iU — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) October 2, 2020

MOMENTS AGO: Marine One lands at White House to take President Trump to Walter Reed. https://t.co/tmJRI3B4yd pic.twitter.com/MVX1ZKhvUU — The Hill (@thehill) October 2, 2020

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σημάδιαεμφανίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος όμως είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, δήλωσε ο γιατρός του προέδρου των ΗΠΑ. Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι προτάθηκε η μεταφορά του σε στρατιωτικό νοσοκομείο, προληπτικά, ώστε να λάβει την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Πριν ο Αμερικανός Πρόεδρος μεταφερθεί μεελικόπτερο στο νοσοκομείο έστειλε μήνυμα στον αμερικανικό λαό.«Θέλω σας ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξη . Πηγαίνω στο νοσοκομείοκαι νιώθω πολύ καλά. Θέλω να βεβαιωθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Η Πρώτη Κυρία είναι πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Το εκτιμώ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», αναφέρει το μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.Στη συνέχεια μπήκε στο ελικόπτερο για να μεταφερθει στοΛίγα λεπτά αργότερα το ελικόπτερο που μετέφερε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ προσγειώθηκε στο νοσοκομείο Walter ReedΟ κ. Τραμπ μεταφέρεται στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed, όπου θα παραμείνει τις επόμενες ημέρες, όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε:«Ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει σε καλή διάθεση, έχει ήπια συμπτώματα και εργάζεται όλη την ημέρα. Με μεγάλη προσοχή, και μετά από σύσταση του ιατρού και των ειδικών του, ο πρόεδρος θα εργάζεται από τα προεδρικά γραφεία στο Walter Reed για τις επόμενες ημέρες. Ο πρόεδρος Τραμπ εκτιμά την έκρηξη υποστήριξης τόσο για αυτόν όσο και για την πρώτη κυρία».Δείτε τη στιγμή που το ελικόπτερο προσγειώνεται στον Λευκό Οίκο για να παραλάβει και να μεταφέρει τον Τραμπ στο Walter Reed:Η νέα δήλωση του γιατρού, που είχε προηγηθεί, για την κατάσταση της υγείας του πλανητάρχη, φτάνει ύστερα από δημοσίευμα των New York Times , σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος εμφάνισε συμπτώματα παρόμοια με αυτά ενόςΟ πρόεδρος των ΗΠΑ λαμβάνει, με πολυκλωνικά αντισώματα, ανακοίνωσε συγκεκριμένα ο γιατρός του Λευκού Οίκου.«Σήμερα το απόγευμα, ο πρόεδρος παραμένει κουρασμένος αλλά έχει υψηλό ηθικό», ανέφερε ο Σον Κόνλεϊ, ο γιατρός του Αμερικανικού προέδρου σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε.Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον του προέδρου, υποστήριξε ότι από το πρωί ο Τραμπ έχει πυρετό.Πρόσθεσε ότι του χορήγησε μιαπου αναπτύσσει ηκαι το οποίο έχει δώσει ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα στις κλινικές δοκιμές που έγιναν σε μικρό αριθμό ασθενών.Οι ειδικοί εξετάζουν τον πρόεδρο και θα, σημείωσε ο Δρ Κόνλεϊ.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Μελάνια Τραμπ έχει «ελαφρύ βήχα και πονοκέφαλο».Ο γιατρός δεν διευκρίνισε πιο συγκεκριμένα τα συμπτώματα του Αμερικανού προέδρου, πέραν της κόπωσης. Εκτός από το φάρμακο αυτό ο Τραμπ λαμβάνει επίσης, βιταμίνη D, φαμοτιδίνη, μελατονίνη και ασπιρίνη.Το πρόγραμμα του Τραμπ για τις επόμενες ημέρεςΩστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρξει ένα- διάγγελμα του Αμερικανού προέδρου, για να δείξει ότι ο ίδιος είναι λειτουργικός και ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τη δραστηριότητά της.Με βάση το Αμερικανικό Σύνταγμα, εάν ο Τραμπ είναιγια να κυβερνήσει τη χώρα, τα καθήκοντά του αναλαμβάνει ο Μάικ Πενς, που διαγνώστηκε αρνητικός στον κορωνοϊό.Σε περίπτωση που ούτε αυτός μπορεί, τότε αναλαμβάνει η Πρόεδρος της Βουλής. Για την περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχουν δύο προβλήματα. Πρώτον, η ηλικία του, που τον κατατάσσει αυτόματα στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Και δεύτερον, ο υψηλός δείκτης μάζας σώματος, παράγοντας επιβαρυντικός για όσους νοσούν με κορωνοϊό.Αρνητικά στον κορωνοϊό βγήκαν τα τεστ της κόρης του Αμερικανού προέδρου, Ιβάνκα Τραμπ, και του συζύγου της Τζάρεντ Κούσνερ, όπως έγινε γνωστό από μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter η βοηθός του Λευκού Οίκου Καρολίνα Χάρλεϊ.Αρνητικές ήταν και οι εξετάσεις του γιου των Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ,, ηλικίας 14 ετών, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ ανακοίνωσαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ότι έχουν και οι δύο προσβληθεί από τη νόσο Covid-19.