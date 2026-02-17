Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Γιατί πρέπει να ανοίγουμε τα παράθυρα και τον χειμώνα για να αερίζεται το σπίτι, το γερμανικό «luften» που ωφελεί την υγεία
Γιατί πρέπει να ανοίγουμε τα παράθυρα και τον χειμώνα για να αερίζεται το σπίτι, το γερμανικό «luften» που ωφελεί την υγεία
Παρά τα οφέλη, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ο αερισμός πρέπει να γίνεται με προσοχή
Το άνοιγμα των παραθύρων μέσα στον χειμώνα μπορεί να φαίνεται παράδοξο, ωστόσο στη Γερμανία αποτελεί καθιερωμένη πρακτική ευεξίας. Η συνήθεια ονομάζεται lüften — που σημαίνει «αερισμός» — και περιλαμβάνει την καθημερινή ανανέωση του αέρα στο σπίτι, ακόμη και σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.
Η πρακτική αυτή είναι διαδεδομένη, καθώς τα γερμανικά σπίτια είναι ιδιαίτερα καλά μονωμένα. Το άνοιγμα των παραθύρων θεωρείται ότι μειώνει τη μούχλα, την υγρασία, τους ρύπους και τις οσμές. Τον χειμώνα, ορισμένοι εφαρμόζουν το λεγόμενο stoßlüften («σοκ αερισμός»), ανοίγοντας πλήρως όλα τα παράθυρα για πέντε έως δέκα λεπτά, ώστε να επιτευχθεί ταχεία και πλήρης ανανέωση του αέρα.
Όπως αναφέρει το περιοδικό Time, η συνήθεια έχει αρχίσει να γίνεται δημοφιλής και στις ΗΠΑ, κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων, όπου χρήστες του TikTok την αποκαλούν «burping» του σπιτιού.
Πηγές εσωτερικής ρύπανσης αποτελούν προϊόντα όπως αρωματικά χώρου, κεριά, σκευάσματα καθαρισμού, κουζίνες αερίου, νέα έπιπλα και η σκόνη. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Mark Hernandez, καθηγητή βιοϊατρικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, και οι ίδιοι οι άνθρωποι συμβάλλουν στη ρύπανση, καθώς αποβάλλουν διαρκώς μικροσκοπικά σωματίδια δέρματος και τρίχες. Ο αερισμός συμβάλλει στην αραίωση και απομάκρυνση αυτών των σωματιδίων, ιδίως για άτομα με άσθμα ή σοβαρές αλλεργίες.
Η σημασία της ποιότητας του εσωτερικού αέρα αναδείχθηκε ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Όπως σημειώνει ο Cull, η υγιεινή ζωή δεν αφορά μόνο τη σωστή διατροφή και την άσκηση, αλλά και τον καθαρό αέρα στους χώρους όπου ζούμε.
Η ψυχολόγος ύπνου Lynelle Schneeberg από το Πανεπιστήμιο Yale θεωρεί ότι ο αερισμός λίγο πριν τον ύπνο μπορεί να συμβάλει σε πιο ξεκούραστο βράδυ, δημιουργώντας αίσθηση φρεσκάδας στον χώρο.
Παράλληλα, μελέτη του 2025 στο περιοδικό BMC Geriatrics κατέγραψε ότι ηλικιωμένοι που ζούσαν σε χώρους με καλύτερο αερισμό είχαν μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε σύγκριση με όσους διέμεναν σε λιγότερο αεριζόμενα περιβάλλοντα.
Ο Laurence Chan, επίκουρος καθηγητής ιατρικής ψυχολογίας στο Columbia University Irving Medical Center, εκτιμά ότι ο αερισμός μπορεί να λειτουργήσει και ως μια μορφή σύντομης ενσυνειδητότητας (mindfulness), προσφέροντας ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα και ενισχύοντας την αίσθηση παρουσίας.
Η πρακτική αυτή είναι διαδεδομένη, καθώς τα γερμανικά σπίτια είναι ιδιαίτερα καλά μονωμένα. Το άνοιγμα των παραθύρων θεωρείται ότι μειώνει τη μούχλα, την υγρασία, τους ρύπους και τις οσμές. Τον χειμώνα, ορισμένοι εφαρμόζουν το λεγόμενο stoßlüften («σοκ αερισμός»), ανοίγοντας πλήρως όλα τα παράθυρα για πέντε έως δέκα λεπτά, ώστε να επιτευχθεί ταχεία και πλήρης ανανέωση του αέρα.
Όπως αναφέρει το περιοδικό Time, η συνήθεια έχει αρχίσει να γίνεται δημοφιλής και στις ΗΠΑ, κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων, όπου χρήστες του TikTok την αποκαλούν «burping» του σπιτιού.
Η ποιότητα του εσωτερικού αέραΕιδικοί στην ποιότητα αέρα επισημαίνουν ότι οι άνθρωποι συχνά ανησυχούν περισσότερο για τη ρύπανση του εξωτερικού περιβάλλοντος, ενώ στην πράξη ο αέρας μέσα στα σπίτια μπορεί να είναι επιβαρυμένος. Όπως αναφέρει ο Ian Cull, ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής της εταιρείας Indoor Science, «σε γενικές γραμμές, η ποιότητα του αέρα είναι χειρότερη μέσα στα σπίτια απ’ ό,τι σε εξωτερικούς χώρους».
Πηγές εσωτερικής ρύπανσης αποτελούν προϊόντα όπως αρωματικά χώρου, κεριά, σκευάσματα καθαρισμού, κουζίνες αερίου, νέα έπιπλα και η σκόνη. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Mark Hernandez, καθηγητή βιοϊατρικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, και οι ίδιοι οι άνθρωποι συμβάλλουν στη ρύπανση, καθώς αποβάλλουν διαρκώς μικροσκοπικά σωματίδια δέρματος και τρίχες. Ο αερισμός συμβάλλει στην αραίωση και απομάκρυνση αυτών των σωματιδίων, ιδίως για άτομα με άσθμα ή σοβαρές αλλεργίες.
Η σημασία της ποιότητας του εσωτερικού αέρα αναδείχθηκε ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Όπως σημειώνει ο Cull, η υγιεινή ζωή δεν αφορά μόνο τη σωστή διατροφή και την άσκηση, αλλά και τον καθαρό αέρα στους χώρους όπου ζούμε.
Καλύτερος ύπνοςΜελέτες δείχνουν ότι ο ύπνος με ανοιχτό παράθυρο μπορεί να βοηθήσει ταχύτερη έλευση του ύπνου και πιο ξεκούραστη νύχτα. Έρευνα του 2021 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science and Technology for the Built Environment διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες ροχάλιζαν και ξυπνούσαν λιγότερο όταν κοιμόντουσαν με ανοιχτά παράθυρα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ο εξωτερικός θόρυβος επηρέασε αρνητικά την ποιότητα του ύπνου.
Η ψυχολόγος ύπνου Lynelle Schneeberg από το Πανεπιστήμιο Yale θεωρεί ότι ο αερισμός λίγο πριν τον ύπνο μπορεί να συμβάλει σε πιο ξεκούραστο βράδυ, δημιουργώντας αίσθηση φρεσκάδας στον χώρο.
Νοητική λειτουργία και ψυχική υγείαΗ ποιότητα του αέρα φαίνεται να επηρεάζει και τη γνωστική απόδοση. Έρευνα του 2025 έδειξε ότι αίθουσες διδασκαλίας με υψηλότερα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα — λόγω ανεπαρκούς αερισμού — συνδέθηκαν με χαμηλότερες επιδόσεις σε τεστ. Σύμφωνα με τον Hernandez, αναπτύσσεται πλέον σημαντική βιβλιογραφία που συσχετίζει τον φρέσκο αέρα με καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση.
Παράλληλα, μελέτη του 2025 στο περιοδικό BMC Geriatrics κατέγραψε ότι ηλικιωμένοι που ζούσαν σε χώρους με καλύτερο αερισμό είχαν μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε σύγκριση με όσους διέμεναν σε λιγότερο αεριζόμενα περιβάλλοντα.
Ο Laurence Chan, επίκουρος καθηγητής ιατρικής ψυχολογίας στο Columbia University Irving Medical Center, εκτιμά ότι ο αερισμός μπορεί να λειτουργήσει και ως μια μορφή σύντομης ενσυνειδητότητας (mindfulness), προσφέροντας ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα και ενισχύοντας την αίσθηση παρουσίας.
Οι εξαιρέσειςΠαρά τα οφέλη, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ο αερισμός πρέπει να γίνεται με προσοχή. Εάν η ποιότητα του εξωτερικού αέρα είναι χειρότερη από την εσωτερική — όπως σε περιπτώσεις πυρκαγιών, αμμοθυελλών, υψηλής γύρης, αυξημένης ρύπανσης ή κυκλοφοριακής αιχμής — το άνοιγμα των παραθύρων μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες.
Ο Hernandez αναφέρει ότι στο δικό του σπίτι τα παράθυρα ανοίγουν όσο το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, το πρωί, μετά την επιστροφή από την εργασία και πριν τον ύπνο. Όπως σημειώνει, η πρακτική αυτή θυμίζει ρουμανική παροιμία: «Αν δεν ανοίξεις τα παράθυρα, ο γιατρός θα περάσει από την πόρτα».
Η γερμανική συνήθεια του lüften, αν και απλή, φαίνεται να εντάσσεται πλέον στη συζήτηση για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, με έμφαση όχι μόνο στη διατροφή και την άσκηση, αλλά και στην ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε καθημερινά.
Η γερμανική συνήθεια του lüften, αν και απλή, φαίνεται να εντάσσεται πλέον στη συζήτηση για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, με έμφαση όχι μόνο στη διατροφή και την άσκηση, αλλά και στην ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε καθημερινά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα