Καρκίνος πνεύμονα: Η «αόρατη νόσος» που μπορεί να προληφθεί και το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας

καρκίνος του πνεύμονα , ένας «αόρατος» αλλά ιδιαίτερα θανατηφόρος τύπος καρκίνου, και η ανάγκη συνολικής αντιμετώπισής του, μέσα από την πρόληψη (πρωτογενή και δευτερογενή) και τις βέλτιστες θεραπευτικές δυνατότητες, βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης μεταξύ επτά ειδικών – καταξιωμένων επιστημόνων, εκπροσώπων ασθενών αλλά και της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας- στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Καρκίνος του πνεύμονα: Η δύναμη της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης» που διοργάνωσε το ygeiamou.gr.

Περίπου 8.000-10.000 νέα περιστατικά καρκίνου του πνεύμονα διαγιγνώσκονται ετησίως στην Ελλάδα. Ωστόσο, η πλειοψηφία των ασθενών (πάνω από 70%) διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο, μειώνοντας τις πιθανότητες χειρουργικής αντιμετώπισης και ίασης. Η ανοσοθεραπεία και η Ογκολογία Ακριβείας έχουν αλλάξει το θεραπευτικό πεδίο, προσφέροντας μακροχρόνια ύφεση, ωστόσο με γοργά βήματα απαιτείται να γίνουν παρεμβάσεις και στο πεδίο της πρόληψης, με έμφαση την πρώιμη ανίχνευση και την έγκαιρη διάγνωση της νόσου. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2022) έχει προσθέσει τον καρκίνο του πνεύμονα στις μορφές καρκίνου που πρέπει να εστιάζονται για έγκαιρη ανίχνευση.