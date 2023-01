ProLon®: Η Wellness & Anti-aging Expert  Ελεάνα Παπαχαραλάμπους παρουσιάζει ένα καινοτόμο πρόγραμμα διατροφής

Κλείσιμο

Ένα επιστημονικά σχεδιασμένο πρόγραμμα διατροφής (5 ημερών ή 24 ωρών) με 20ετήκαι εμπνευσμένο από την βραβευμένη με Νόμπελ επιστήμη τηςείναι το πρώτο και το μοναδικό κλινικά δοκιμασμένοπου συνιστούν οι γιατροί ενώ επιπλέον κατέχει διπλώματα ευρεσιτεχνίας για την προώθηση της μακροζωίας και της υγείας του ατόμου.έχουν αποδειχθεί κλινικά και μερικά από αυτά είναι η υποστήριξη της φυσικής διαδικασίας του κυτταρικού καθαρισμού του οργανισμού, η ενίσχυση της διαύγειας, η απώλεια κοιλιακού λίπους με την ταυτόχρονη προστασία της μυϊκής μάζας και η αύξηση των επιπέδων της ενέργειας.θα μας παρουσιάσει το καινοτόμο αυτό πρωτόκολλο αποτοξίνωσης, όπου σε συνδυασμό με τα οφέλη της χρήσης της μεθόδου της OsteoStrong®για να αποκτήσετε την απόλυτη δύναμη, εστιάζοντας στο σκελετικό σας σύστημα! Πρόκειται για μια μοναδική μέθοδο, αποτελεσματική για άτομα όλων των ηλικιών και των επιπέδων δραστηριότητας, όπου βασίζεται στον νόμο της(osteogenic loading) ενεργοποιώντας τη φυσική λειτουργία αύξησης της οστικής πυκνότητας και της μυϊκής μάζας.και ετοιμαστείτε να κάνετε reset την υγεία και ευεξία σας, νιώθοντας ξανά δυνατοί και έτοιμοι για ένα δημιουργικό 2023!| Wellness and Anti-aging Expert,Business Development Consultant on Wellness and Health Project, Wellness influencer , Health Services Manager με πτυχίο και μεταπτυχιακό στην διαχείριση υπηρεσιών υγείας, με 15ετή εμπειρία στον τομέα της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας, ειδική στην Δημιουργία Πρότυπων και Καινοτόμων Κέντρων και Πρωτοκόλλων Προληπτικής και Αναγεννητική ιατρικής. Ειδικευμένη στους ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς στον τομέα της υγείας , των εξατομικευμένων προϊόντων Γερόλύσης και της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας Υγείας. Εκτελεστικό μέλος, από το 2005, της Ευρωπαϊκής Αναγεννητικής και Αντιγηραντικής Κοινότητας E.S.S.A.M – Μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Γεροντολογίας.