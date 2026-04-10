5 ιστορικές εκκλησίες που αξίζει να γνωρίσετε στην παλιά πόλη της Κέρκυρας

Μεγαλοπρέπεια και γραφικότητα συνδυάζονται στην παλιά πόλη της Κέρκυρας αιώνες τώρα κι είναι δύο από τα βασικά κομμάτια του παζλ που αντικατοπτρίζει τη μοναδικότητά της. Στην χαρακτηρισμένη από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς πρωτεύουσα του νησιού των Φαιάκων, τα αρχιτεκτονικά κομψοτεχνήματα συνυπάρχουν με τις λαϊκές γειτονιές, τα μεγαλοπρεπή μνημεία με τα στριμωγμένα στενά καντούνια, οι ευρύχωρες πλατείες με τις σκαλινάδες και το μπλε της θάλασσας με τις παστέλ και κοκκινωπές αποχρώσεις των παλιών κτηρίων.

Η επιρροή και η κουλτούρα διαφορετικών λαών της Ευρώπης συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση αυτού του ιδιαίτερου κράματος και στην ίδια την ιστορία του νησιού, όπως αντιλαμβάνεται αμέσως κάθε επισκέπτης, που παραδίδεται στη γοητεία και τη μοναδική ατμόσφαιρα της παλιάς πόλης της Κέρκυρας. Ατμόσφαιρα που γίνεται ιδιαίτερα κατανυκτική την περίοδο του Πάσχα, με τα θεαματικά έθιμα του νησιού να βρίσκουν το ιδανικό σκηνικό στο Λιστόν, στη Σπιανάδα, στην Πλακάδα, στα σοκάκια και βέβαια στις πολυάριθμες κερκυραϊκές εκκλησίες.