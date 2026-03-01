5 στιγμές χαράς που έρχονται με τις πρώτες ημέρες της Άνοιξης

Άνοιξη: ίσως η αγαπημένη μου εποχή στην διάρκεια του χρόνου. Την Άνοιξη ξυπνούν, μαζί με τα φυτά και τα λουλούδια γύρω γύρω, όλες μας οι αισθήσεις. Ήχοι, εικόνες, μυρωδιές και γεύσεις όλα στο έπακρον, όλα ζωντανά παντού γύρω μας. Τις μέρες αυτές, δεν ανθίζει μόνο η φύση, αλλά και εμείς οι ίδιοι. Παρατηρούνται οι πρώτες αλλαγές στην διάθεσή μας. Αφήνουμε πίσω την θλίψη του χειμώνα και στην θέση της έρχεται περισσότερη όρεξη για εξωτερικές δραστηριότητες, καλύτερη διάθεση και ομορφότερα συναισθήματα που μας κατακλύζουν.

Από όταν ήμασταν μικρά παιδιά και κάναμε βόλτα με τους γονείς μας στα πάρκα ή πηγαίνοντας στις εξωσχολικές δραστηριότητες τα Σαββατιάτικα πρωινά θυμάμαι την χαρά μας όταν βλέπαμε τις πρώτες ανθισμένες κόκκινες παπαρούνες ανάμεσα στα υπόλοιπα λουλούδια. Όταν αντικρίζαμε αυτά τα πανέμορφα ψηλά κατακόκκινα λουλούδια που ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα άνθη που τα περιβάλλουν. Το εκλαμβάναμε ως το πρώτο σημάδι πως ο χειμώνας πέρασε και έρχεται η άνοιξη και μετά το καλοκαίρι και ότι θετικό περιλαμβάνει αυτή η χρονική συνέχεια για τα μαθητικά μας χρόνια.







