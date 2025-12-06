Χειμερινή απόδραση στην Kαστοριά: Ένας πλήρης οδηγός για την αρχοντική πόλη της Μακεδονίας

Η Καστοριά έχει πολλούς τρόπους να οριστεί και διαφορετικές πλευρές για να την προσεγγίσουν όσοι έχουν την χαρά και την τιμή να φιλοξενηθούν σε αυτή. Τοποθετημένη «βολικά» σε χαμηλό υψόμετρο πάνω στη χερσόνησο της λίμνης Ορεστιάδας η πόλη, ήσυχη και γοητευτική συνάμα έχει για άξονα της εκτός από τα γλυκά νερά τα δύο εμβληματικά βουνά της Βόρειας Ελλάδας, το Βίτσι και τον Γράμμο. Πόλη-κόμβος η Καστοριά γνώρισε πολιορκίες και κατακτήσεις από Βουλγάρους, Νορμανδούς και Τούρκους, γεγονός που τη διαμόρφωσε σε τόπο ανοικτό σε επιρροές και πλούσιο σε αφηγήσεις.

Εδώ η πεζοπορία γύρω από την λίμνη έχει πολλά δώρα να δώσει, με το περπάτημα ή την ποδηλατάδα περιμετρικά της χερσονήσου να λειτουργούν κατευναστικά προς τον επισκέπτη και παράλληλα να τον βάζουν στο ήρεμο tempo της ζωής. Οι παλιές βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες της Καστοριάς, με τις περίτεχνες τοιχογραφίες τους είναι ένα ανοικτό βιβλίο για τους πιστούς αλλά και τους φίλους της αρχιτεκτονικής, συμπληρώνοντας έτσι τα δικά τους στοιχεία στο ξεχωριστό σκαρίφημα της πόλης.





