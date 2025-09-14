4 ελληνικά χωριά δίπλα σε μαγευτικές λίμνες

Αν κάτι ξεχωρίζει στο ελληνικό τοπίο, είναι η ποικιλία του. Μια ποικιλία που δεν περιορίζεται μόνο σε παραλίες και βουνοκορφές, αλλά περιλαμβάνει και λίμνες – έστω κι αν δεν έχουν το μέγεθος ή τον αριθμό αυτών της Ευρώπης. Λίμνες που αποτελούν πανέμορφα οικοσυστήματα με σημαντική αξία, παραδοσιακές δραστηριότητες και συνήθως ήπια τουριστική ανάπτυξη. Παρακάτω, προτείνουμε τέσσερα χωριά στις όχθες, ή πολύ κοντά στις όχθες, ελληνικών λιμνών που αξίζει να προσθέσετε στον ταξιδιωτικό προγραμματισμό σας.

Δοϊράνη, Λίμνη Δοϊράνη



