4 ελληνικά χωριά δίπλα σε μαγευτικές λίμνες
Όμορφα χωριά κοντά σε σημαντικούς υγροβιότοπους
Αν κάτι ξεχωρίζει στο ελληνικό τοπίο, είναι η ποικιλία του. Μια ποικιλία που δεν περιορίζεται μόνο σε παραλίες και βουνοκορφές, αλλά περιλαμβάνει και λίμνες – έστω κι αν δεν έχουν το μέγεθος ή τον αριθμό αυτών της Ευρώπης. Λίμνες που αποτελούν πανέμορφα οικοσυστήματα με σημαντική αξία, παραδοσιακές δραστηριότητες και συνήθως ήπια τουριστική ανάπτυξη. Παρακάτω, προτείνουμε τέσσερα χωριά στις όχθες, ή πολύ κοντά στις όχθες, ελληνικών λιμνών που αξίζει να προσθέσετε στον ταξιδιωτικό προγραμματισμό σας.
Δοϊράνη, Λίμνη Δοϊράνη
Η Δοϊράνη, η λίμνη στα σύνορα Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, είναι ένας σπουδαίος υγροβιότοπος. Το χωριό Δοϊράνη είναι το μοναδικό ελληνικό παραλίμνιο χωριό και ένας προορισμός που προτείνεται σε όσους δεν αναζητούν πολυτελή καταλύματα και εναλλακτικές δραστηριότητες, αλλά επιθυμούν μια απόδραση από τους ρυθμούς της πόλης και επαφή με τη φύση.
