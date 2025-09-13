Οι δίδυμοι καταρράκτες των Τζουμέρκων: Ένα μαγευτικό υδάτινο θέαμα
Σε υψόμετρο 1.360 μέτρων είναι από τους ψηλότερους στην Ελλάδα, με τα νερά τους να καταλήγουν τελικά στον ποταμό Άραχθo
Εύκολα προσβάσιμοι μέσω πλακόστρωτου μονοπατιού, με γραφικά ξύλινα γεφυράκια γύρω τους, συγκροτούν ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο, αλλά κι ένα εντυπωσιακό υδάτινο θέαμα. Το οποίο ξεχωρίζει ανάμεσα στα αξιοθέατα των Τζουμέρκων, μα και της Ηπείρου γενικότερα.
Ο λόγος για τους δίδυμους –ή αλλιώς «διπλούς»– καταρράκτες στις βορειοδυτικές πλαγιές των Τζουμέρκων (ή Αθαμανικών Ορέων, πιο επίσημα), οι οποίοι εντοπίζονται πλησίον του συνοικισμού Κρυοπηγή, έναν από τους τέσσερις που απαρτίζουν το χωριό Καταρράκτης της Άρτας. Το όνομα, φυσικά, προέρχεται από τη δική τους δεσπόζουσα παρουσία στην περιοχή των Κεντρικών Τζουμέρκων, αφού παλιότερα το χωριό λεγόταν Σχωρέτσα(ι)να. Μετονομάστηκε το 1927, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής που εφαρμόστηκε τότε για όσα τοπωνύμια δεν διέθεταν ελληνική προέλευση. Στις μέρες μας έχει 127 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011.
