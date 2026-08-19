Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός για την Ίο -Ένα νησί, μια απέραντη αμμουδιά
Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός για την Ίο -Ένα νησί, μια απέραντη αμμουδιά
Όλα όσα αξίζει να εξερευνήσετε στο νησί της διασκέδασης.
Η Ίος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός νησιού που παρακολουθεί τις μεταβολές της ταξιδιωτικής αγοράς και εξελίσσεται μαζί τους. Τη δεκαετία του ’70 υπήρξε καταφύγιο των χίπηδων, ενώ κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 καθιερώθηκε ως ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους νέους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνδέοντας το όνομά της με τη διασκέδαση μέχρι το πρωί.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, καθώς οι προσδοκίες των ταξιδιωτών άρχισαν να αλλάζουν, το νησί επέδειξε ισχυρά αντανακλαστικά και διεύρυνε σταδιακά την τουριστική του ταυτότητα. Οι παραλίες, το κυκλαδίτικο τοπίο και η γαστρονομία του, από τις παραδοσιακές γεύσεις έως τις σύγχρονες δημιουργικές προσεγγίσεις, μπορούν πλέον να διεκδικήσουν ισότιμα μία θέση ανάμεσα στα σημαντικότερα ταξιδιωτικά πλεονεκτήματα των Κυκλάδων.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, καθώς οι προσδοκίες των ταξιδιωτών άρχισαν να αλλάζουν, το νησί επέδειξε ισχυρά αντανακλαστικά και διεύρυνε σταδιακά την τουριστική του ταυτότητα. Οι παραλίες, το κυκλαδίτικο τοπίο και η γαστρονομία του, από τις παραδοσιακές γεύσεις έως τις σύγχρονες δημιουργικές προσεγγίσεις, μπορούν πλέον να διεκδικήσουν ισότιμα μία θέση ανάμεσα στα σημαντικότερα ταξιδιωτικά πλεονεκτήματα των Κυκλάδων.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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