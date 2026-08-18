Αλεξανδρούπολη: Οι νέες αγορές και το στοίχημα για τουρισμό όλο τον χρόνο
Αλεξανδρούπολη: Οι νέες αγορές και το στοίχημα για τουρισμό όλο τον χρόνο
Στόχος η προσέλκυση επισκεπτών με υψηλότερα εισοδήματα.
Να διευρύνει τον τουριστικό της χάρτη πέρα από τις παραδοσιακές γειτονικές αγορές και να προσελκύσει ταξιδιώτες από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Ολλανδία αλλά ακόμη και τις ΗΠΑ επιχειρεί η Αλεξανδρούπολη, επανατοποθετώντας παράλληλα την εικόνα της ως προορισμού που μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από ήλιο και θάλασσα.
Η στρατηγική για τα επόμενα χρόνια έχει δύο κατευθύνσεις. Από τη μία θα επιδιωχθεί η διατήρηση του ισχυρού σημερινού πυρήνα επισκεπτών από Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία και από την άλλη άνοιγμα σε 6 αγορές με μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης όπως είναι η Γαλλία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Πολωνία, η Ολλανδία και οι ΗΠΑ.
Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στη γεωγραφική διεύρυνση. Η Αλεξανδρούπολη επιδιώκει να δώσει μεγαλύτερο βάρος σε επισκέπτες υψηλότερου εισοδηματικού προφίλ και σε ταξίδια που πραγματοποιούνται πέρα από την κλασική θερινή περίοδο.
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