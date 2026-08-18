Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός για τη Λέρο: Ένα νησί που ζει αυθεντικά
Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός για τη Λέρο: Ένα νησί που ζει αυθεντικά
Η ζωή στο νησί διατηρεί την ανθρωπιά που αναζητά ο σύγχρονος ταξιδιώτης.
Η Λέρος, απλωμένη σε μόλις 53 τετραγωνικά χιλιόμετρα, συνδυάζει τον έντονο ιστορικό χαρακτήρα με ένα τοπίο που διατηρεί την αυθεντικότητά του και μια καθημερινότητα στενά συνδεδεμένη με τη θάλασσα. Τα φυσικά λιμάνια, οι προστατευμένοι όρμοι, οι μικροί οικισμοί και τα διαφορετικά αρχιτεκτονικά ίχνη συνθέτουν έναν τόπο με ξεχωριστή φυσιογνωμία.
Η ζωή στο νησί διατηρεί την ανθρωπιά που αναζητά ο σύγχρονος ταξιδιώτης. Το ψάρεμα, οι αγροτικές καλλιέργειες και οι δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό εξακολουθούν να αποτελούν βασικά στοιχεία της τοπικής οικονομίας, ενώ η σχέση των κατοίκων με τον τόπο παραμένει ορατή στην καθημερινή ζωή, στις γεύσεις και στον τρόπο με τον οποίο υποδέχονται τον επισκέπτη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η ζωή στο νησί διατηρεί την ανθρωπιά που αναζητά ο σύγχρονος ταξιδιώτης. Το ψάρεμα, οι αγροτικές καλλιέργειες και οι δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό εξακολουθούν να αποτελούν βασικά στοιχεία της τοπικής οικονομίας, ενώ η σχέση των κατοίκων με τον τόπο παραμένει ορατή στην καθημερινή ζωή, στις γεύσεις και στον τρόπο με τον οποίο υποδέχονται τον επισκέπτη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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