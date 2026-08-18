Φύση, Ιστορία και Παράδοση στο Νομό Πέλλας: Ένας ανεξάντλητος θησαυρός για τους επισκέπτες της
TRAVEL.GR

Φύση, Ιστορία και Παράδοση στο Νομό Πέλλας: Ένας ανεξάντλητος θησαυρός για τους επισκέπτες της

Εξερευνώντας τα αξιοθέατα κοντά στην Έδεσσα που χαρίζουν υπέροχες εμπειρίες

Φύση, Ιστορία και Παράδοση στο Νομό Πέλλας: Ένας ανεξάντλητος θησαυρός για τους επισκέπτες της
Σημαντικά αξιοθέατα βρίσκονται κοντά στην Έδεσσα, με πρώτο τον αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας -γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου- όπου βρίσκεται το ανάκτορο και το μουσείο. Το χιονοδρομικό κέντρο στο Καϊμάκτσαλαν, ο αναγεννημένος Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, τα περίφημα Λουτρά Πόζαρ, το Πάικο και η Βεγορίτιδα είναι φημισμένοι προορισμοί της Βόρειας Ελλάδας που προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες όλο τον χρόνο.

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