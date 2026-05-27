Ποιοι είναι οι δημοφιλείς προορισμοί για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
Πώς κινούνται οι κρατήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο.
Κοντινοί προορισμοί, οδικές εκδρομές και οικονομικότερες επιλογές κυριαρχούν στις προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ό,τι αφορά την καλοκαιρινή περίοδο τα τελευταία στοιχεία παραπέμπουν σε συγκρατημένη εικόνα αλλά με άνοδο στα γκρουπ και έντονη τάση last minute κρατήσεων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού (FedHATTA) για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η ζήτηση στην ελληνική ταξιδιωτική αγορά καταγράφει μία μείωση της τάξης του 5 %. Το φετινό τριήμερο, το οποίο λειτουργεί ως η πρώτη ένδειξη για την έναρξη της θερινής περιόδου, χαρακτηρίζεται από κινητικότητα η οποία όμως φαίνεται να «φρενάρει» από το αυξημένο κόστος των μεταφορών, τις τιμές καυσίμων και το ευρύτερο κλίμα αβεβαιότητας και τις συνέπειές του που προκαλούν οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της FedHATTA, κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, «σημειώνεται κινητικότητα, αλλά μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, καθώς τα κόστη επηρεάζουν τις αποφάσεις των ταξιδιωτών. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι ουσιαστικά το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού και αναμένεται να δείξει πώς θα εξελιχθούν οι ροές στην έναρξη της τουριστικής περιόδου. Υπάρχει ενδιαφέρον για ταξίδια, όμως, εάν δεν ηρεμήσουν οι ανησυχίες που υπάρχουν και εάν δεν αποκλιμακωθει η πίεση στα καύσιμα, η κίνηση αναμένεται να εξελιχθεί με πιο αργούς ρυθμούς μέσα στην καλοκαιρινή σεζόν. Αυτή ήταν άλλωστε και η εικόνα που είχαμε από την ευρωπαϊκή εκπροσώπησή μας στην ECTAA, ήδη από την έναρξη του πολέμου, δηλαδή μια αγορά που κινείται πιο προσεκτικά».
