«Απέραντο μπλε, ήρεμοι άνθρωποι, νόστιμο φαγητό»: Η Αμοργός του ηθοποιού Νίκου Κοσώνα
«Απέραντο μπλε, ήρεμοι άνθρωποι, νόστιμο φαγητό»: Η Αμοργός του ηθοποιού Νίκου Κοσώνα
«Έχει μια φανταστική ενέργεια, η οποία μέσα στην αγριάδα της σε ηρεμεί και σε ανακουφίζει με ένα "τραχύ χάδι"».
Εγώ θα σας μιλήσω για το πανέμορφο, μακρόστενο, άγριο, μπλε νησί που έχω στην καρδιά μου. Μιλάω για την Αμοργό. Είναι ένα μέρος που γνώρισα σε μια περίοδο της ζωής μου κατά την οποία είχα ανάγκη να ξεφύγω από την καθημερινότητά μου και απέδρασα εκεί, δουλεύοντας σεζόν ένα καλοκαίρι ως σερβιτόρος. Επειδή το μαγαζί όπου θα δούλευα δεν είχε προλάβει ακόμα να ανοίξει, είχα αρκετές μέρες στο νησί και, κάνοντας τουρισμό με το αυτοκίνητό μου, πρόλαβα να το εξερευνήσω από άκρη σε άκρη, από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Και το αγάπησα πολύ.
Έχει μια φανταστική ενέργεια, η οποία μέσα στην αγριάδα της σε ηρεμεί και σε ανακουφίζει με ένα «τραχύ χάδι». Θα έλεγα ότι έχει αυτή την αντίφαση. Απέραντο μπλε, βράχια, αέρας, ήλιος που σε ψήνει, ήρεμοι άνθρωποι, νόστιμο φαγητό. Πολλά πανηγύρια, ντόπια ήθη και έθιμα, γραφικοί παππούδες, καλντερίμια, ανηφοροκατεβάσματα, μαγικά μονοπάτια, απόκρημνες παραλίες, βουνά και δύο πολύ μικρά νησάκια στις δύο άκρες της, τα οποία μπορείς να επισκεφθείς με βαρκάκι. Υπάρχει και μια τηγανητή τυρόπιτα, τοπική, που αξίζει να τη δοκιμάσετε από την Παραλία Καλοταρίτισσα, απ’ όπου παίρνεις και το βαρκάκι για να περάσεις στο νησάκι Γραμβούσα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Έχει μια φανταστική ενέργεια, η οποία μέσα στην αγριάδα της σε ηρεμεί και σε ανακουφίζει με ένα «τραχύ χάδι». Θα έλεγα ότι έχει αυτή την αντίφαση. Απέραντο μπλε, βράχια, αέρας, ήλιος που σε ψήνει, ήρεμοι άνθρωποι, νόστιμο φαγητό. Πολλά πανηγύρια, ντόπια ήθη και έθιμα, γραφικοί παππούδες, καλντερίμια, ανηφοροκατεβάσματα, μαγικά μονοπάτια, απόκρημνες παραλίες, βουνά και δύο πολύ μικρά νησάκια στις δύο άκρες της, τα οποία μπορείς να επισκεφθείς με βαρκάκι. Υπάρχει και μια τηγανητή τυρόπιτα, τοπική, που αξίζει να τη δοκιμάσετε από την Παραλία Καλοταρίτισσα, απ’ όπου παίρνεις και το βαρκάκι για να περάσεις στο νησάκι Γραμβούσα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα