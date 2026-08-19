Γύπας κάνει βόλτες στο καπό ενός αυτοκινήτου στην Κρήτη – Τι να κάνουμε αν συναντήσουμε έναν στο δρόμο
TOPETMOU

Γύπας κάνει βόλτες στο καπό ενός αυτοκινήτου στην Κρήτη – Τι να κάνουμε αν συναντήσουμε έναν στο δρόμο

Ένας γύπας ανέβηκε στο καπό ενός αυτοκινήτου, προφανώς εξαντλημένος από τη ζέστη.

Γύπας κάνει βόλτες στο καπό ενός αυτοκινήτου στην Κρήτη – Τι να κάνουμε αν συναντήσουμε έναν στο δρόμο
Έναν ασυνήθιστο συνεπιβάτη είχε ένας οδηγός στην Κρήτη. Ένας γύπας ανέβηκε στο καπό ενός αυτοκινήτου, προφανώς εξαντλημένος από τη ζέστη.

Ο γύπας καθόταν ήρεμος και ακίνητος στο αυτοκίνητο, ενώ οι περαστικοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους.

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