Γύπας κάνει βόλτες στο καπό ενός αυτοκινήτου στην Κρήτη – Τι να κάνουμε αν συναντήσουμε έναν στο δρόμο
Γύπας κάνει βόλτες στο καπό ενός αυτοκινήτου στην Κρήτη – Τι να κάνουμε αν συναντήσουμε έναν στο δρόμο
Ένας γύπας ανέβηκε στο καπό ενός αυτοκινήτου, προφανώς εξαντλημένος από τη ζέστη.
Έναν ασυνήθιστο συνεπιβάτη είχε ένας οδηγός στην Κρήτη. Ένας γύπας ανέβηκε στο καπό ενός αυτοκινήτου, προφανώς εξαντλημένος από τη ζέστη.
Ο γύπας καθόταν ήρεμος και ακίνητος στο αυτοκίνητο, ενώ οι περαστικοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους.
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Ο γύπας καθόταν ήρεμος και ακίνητος στο αυτοκίνητο, ενώ οι περαστικοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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