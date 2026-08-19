Πώς η εκπαίδευση μπορεί να ωφελήσει τους ηλικιωμένους σκύλους – Τι δείχνει νέα επιστημονική μελέτη
Πώς η εκπαίδευση μπορεί να ωφελήσει τους ηλικιωμένους σκύλους – Τι δείχνει νέα επιστημονική μελέτη
Οφέλη που αξίζει να γνωρίζουν όλοι οι κηδεμόνες ηλικιωμένων σκύλων.
Πολλοί πιστεύουν ότι η εκπαίδευση αφορά κυρίως τα κουταβάκια και τους νεαρούς σκύλους. Ωστόσο η μάθηση δεν σταματά με την ηλικία. Αντίθετα, οι κατάλληλες δραστηριότητες μπορούν να προσφέρουν πνευματική διέγερση, άσκηση και όμορφες στιγμές αλληλεπίδρασης μαζί μας, ακόμα και σε σκύλους που έχουν περάσει πλέον την τρίτη ηλικία.
Αυτό ακριβώς θέλησαν να διερευνήσουν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας στην Αυστραλία, οι οποίοι μελέτησαν την επίδραση δύο διαφορετικών προγραμμάτων εκπαίδευσης σε ηλικιωμένους σκύλους που έπασχαν από Σύνδρομο Γνωστικής Δυσλειτουργίας (Canine Cognitive Dysfunction - CCD), μια πάθηση που παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τη νόσο Αλτσχάιμερ στους ανθρώπους.
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Αυτό ακριβώς θέλησαν να διερευνήσουν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας στην Αυστραλία, οι οποίοι μελέτησαν την επίδραση δύο διαφορετικών προγραμμάτων εκπαίδευσης σε ηλικιωμένους σκύλους που έπασχαν από Σύνδρομο Γνωστικής Δυσλειτουργίας (Canine Cognitive Dysfunction - CCD), μια πάθηση που παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τη νόσο Αλτσχάιμερ στους ανθρώπους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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