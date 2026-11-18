The Football Show live: Καλεσμένος ο Σωτήρης Κοντούρης μιλάει για την μεγάλη πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στο Euro
The Football Show live: Καλεσμένος ο Σωτήρης Κοντούρης μιλάει για την μεγάλη πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στο Euro
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας - Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος
Στο «The Football Show» της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου: Το ελληνικό ποδόσφαιρο κινείται ακόμα στους ρυθμούς της πρόκρισης της εθνικής ελπίδων στα τελικά του Euro. Καλεσμένος της εκπομπής ο Σωτήρης Κοντούρης, μιλάει για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας του Γιάννη Ταουσιάνη.
Αναλύει τους λόγους της πρόκρισης και τα όνειρα για το μέλλον, 25 χρόνια μετά την προηγούμενη πρόκριση αυτής της ομάδας στα τελικά.
Και μετά τα… εθνικά θέματα, επιστροφή στην πραγματικότητα της Stoiximan Super League. Η προετοιμασία των ομάδων για το κρίσιμο διάστημα μέχρι τις γιορτές!
Τι ετοιμάζουν να καταθέσουν στο χορτάρι μετά τη διακοπή, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Αναλύει τους λόγους της πρόκρισης και τα όνειρα για το μέλλον, 25 χρόνια μετά την προηγούμενη πρόκριση αυτής της ομάδας στα τελικά.
Και μετά τα… εθνικά θέματα, επιστροφή στην πραγματικότητα της Stoiximan Super League. Η προετοιμασία των ομάδων για το κρίσιμο διάστημα μέχρι τις γιορτές!
Τι ετοιμάζουν να καταθέσουν στο χορτάρι μετά τη διακοπή, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Δείτε εδώ
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Δείτε εδώ
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