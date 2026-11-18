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Στο «The Football Show» της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου: Το ελληνικό ποδόσφαιρο κινείται ακόμα στους ρυθμούς της πρόκρισης της εθνικής ελπίδων στα τελικά του Euro. Καλεσμένος της εκπομπής ο Σωτήρης Κοντούρης, μιλάει για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας του Γιάννη Ταουσιάνη.Αναλύει τους λόγους της πρόκρισης και τα όνειρα για το μέλλον, 25 χρόνια μετά την προηγούμενη πρόκριση αυτής της ομάδας στα τελικά.Και μετά τα… εθνικά θέματα, επιστροφή στην πραγματικότητα της Stoiximan Super League. Η προετοιμασία των ομάδων για το κρίσιμο διάστημα μέχρι τις γιορτές!Τι ετοιμάζουν να καταθέσουν στο χορτάρι μετά τη διακοπή, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης.Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερΟ Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚΟ Γιάννης Σερέτης για τον ΠαναθηναϊκόΟ Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον ΟλυμπιακόΟ Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚΟ Φώτης Πλιάκος για τον ΆρηΟ Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.