Ζαχαριάδης σε στελέχη του ΚΚΕ (1967): O Στάλιν έδωσε εντολή για τη β’ φάση του Εμφυλίου Πολέμου το 1947!

Μερικά στοιχεία από την έκθεση Τσολάκη - Κηπουρού

Κλείσιμο

Το Σουργκούτ της Σιβηρίας

Τον Ιούνιο του 2025 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις πεδίο, το βιβλίο του Δρα Ιστορίας Νίκου Παπαδάτου, με τίτλο «ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Η ζωή και η δράση του μέσα από τα αρχεία του ΚΚΣΕ και της KGB»Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν, σε μια σειρά από άγνωστα ως πρόσφατα έγγραφα του Κ.Κ.Ε. και του Κ.Κ Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και της KGB, συγκλονιστικά στοιχεία γύρω από τον Νίκο Ζαχαριάδη, αλλά και το ΚΚΕ και το ΚΚΣΕ που αναμείχθηκε ενεργά, όχι μόνο στα θέματα που αφορούν το ΚΚΕ, αλλά και στα εσωτερικά της Ελλάδας. Δυσκολευτήκαμε πολύ να επιλέξουμε ένα θέμα για το σημερινό μας άρθρο. Τελικά καταλήξαμε να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία (ολόκληρο το έγγραφο στην πρωτότυπη, δακτυλογραφημένη μορφή, υπάρχει στο βιβλίο του Νίκου Παπαδάτου), από την έκθεση των στελεχών του ΚΚΕ Τσολάκη και Κηπουρού, προς το Πολιτικό Γραφείο της ΚΕ του ΚΚΕ μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Νίκο Ζαχαριάδη στη Σιβηρία στις 6 Οκτωβρίου 1967. Η έκθεση είναι πολυσέλιδη (περίπου 15 σελίδες). Το πλέον ενδιαφέρον σημείο της βρίσκεται στη σελ. 83 του βιβλίου του Νίκου Παπαδάτου. Εκεί, μεταξύ άλλων ομολογεί ότι τον δεύτερο ένοπλο αγώνα, το πέρασμα δηλαδή από τη λαϊκή μαζική αυτοάμυνα σε πλήρη ένοπλη σύγκρουση, τον υπέδειξαν ο Στάλιν και άλλα κορυφαία στελέχη του ΚΚΣΕ στον Νίκο Ζαχαριάδη, όταν αυτός συναντήθηκε μαζί τους στη Μόσχα τον Μάιο του 1947.Οι Κ. Τσολάκης και Κ. Κηπουρός, στελέχη του ΚΚΕ, μετά από συνεννόηση με το ΠΓ του ΚΚΕ και με μέλη της ΚΕ του κόμματος που ζούσαν στην Τασκένδη πήγαν στην πόλη Τιουμέν (πρόκειται για την παλαιότερη ρωσική πόλη στην Σιβηρία, καθώς εκεί το 1586 κατασκευάστηκε ένα οχυρό) και συνάντησαν τον Νίκο Ζαχαριάδη. Ο Ζαχαριάδης, με το ψευδώνυμο Νικολάι Νικολάγιεβιτς Νικολάγιεφ, ζούσε εξόριστος στην πόλη Σουργκούτ της Περιφέρειας (Ομοσπονδιακό Υποκείμενο, Όμπλαστ χαρακτηρίζεται σήμερα) Τιουμέν. Τιουμέν και Σουργκούτ απέχουν περισσότερα από 650 χιλιόμετρα. Πήγε ο Ζαχαριάδης στο Τιουμέν για να συναντήσει τα στελέχη του ΚΚΕ ή οι Τσολάκης και Κηπουρός μπέρδεψαν την πόλη με την Περιφέρεια. Αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι πήγαν να συναντήσουν την Ζαχαριάδη για να του ανακοινώσουν την απόφαση της 11ης Ολομέλειας του ΚΚΕ που τον αφορά. Στις 30/6/1967, η 11η Ολομέλεια του ΚΚΕ αποφάνθηκε ότι «δεν προκύπτει τελικά ότι ο Ζαχαριάδης είναι πράκτορας του εχθρού». Ως τότε, ο Ζαχαριάδης που είχε καθαιρεθεί από την ηγεσία του ΚΚΕ το 1956, είχε χαρακτηριστεί «ύποπτος», «πράκτορας» και «ξεσκεπασμένος εχθρός»!Πάντως, ούτε η 11η Ολομέλεια του, παράνομου τότε ΚΚΕ, που συνήλθε λίγο μετά την επιβολή της δικτατορίας στην Ελλάδα αποκατέστησε σε πολλά ζητήματα τον Ζαχαριάδη, Ο επί χρόνια Γ.Γ. του κόμματος ήθελε να αποκατασταθεί πλήρως και να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτό δεν έγινε ως τον θάνατο του, το 1973. Όπως αποδεικνύεται από την ιατροδικαστική έκθεση που φέρνει στο φως ο Ν. Παπαδάτος, ο Ζαχαριάδης αυτοκτόνησε και δεν πέθανε από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (1/8/1973), όπως ανακοίνωσαν αρχικά οι Σοβιετικοί. Πάντως, αιωρείται μέχρι σήμερα και η εκδοχή της δολοφονίας του και μάλιστα από πρωτοκλασάτα στελέχη του Κ.Κ.Ε...Η συζήτηση κάποια στιγμή εκτραχύνθηκε, ιδιαίτερα όταν ο Ζαχαριάδης διαμαρτυρήθηκε γιατί το ΚΚΕ δεν του επιτρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα και όταν στη συνέχεια οι απεσταλμένοι του ΚΚΕ, του παρουσίασαν 12 άρθρα του που, εν μέσω δικτατορίας, είχαν δημοσιευθεί στον «Ελεύθερο Κόσμο» του Σάββα Κωνσταντόπουλου, την πλέον φιλοχουντική εφημερίδα. Μάλιστα, οι Κηπουρός και Τσολάκης του είπαν ότι αυτό έγινε με πρωτοβουλία του Παττακού και προβλήθηκαν ιδιαίτερα, μαζί με μεγάλη φωτογραφία του Ζαχαριάδη και τίτλο «Τα προβλήματα της κρίσης του Κ.Κ.Ε.». Τον ρώτησαν στη συνέχεια πώς αυτά βρέθηκαν στην Ελλάδα; «Ο εχθρός κάνει τη δουλιά του (σημ: τηρήσαμε την ορθογραφία του πρωτότυπου) απάντησε ψύχραιμα ο Ζαχαριάδης και στη συνέχεια είπε ότι τα είχε γράψει το 1962 στην Τασκένδη και τα είχε δώσει σε κάποιους οπαδούς του, απ’ όπου και προφανώς διέρρευσαν. Οι, ενημερωμένοι, Τσολάκης και Κηπουρός τόνιζαν στον Ζαχαριάδη, ότι τα κείμενα αυτά είχαν εκδοθεί σε μπροσούρα, το 1963, από την κινεζική πρεσβεία στην Αλβανία! Ο Ζαχαριάδης απάντησε ότι δεν γνωρίζει πώς έγινε αυτό και ότι δεν έχει καμία σχέση με Αλβανούς και Κινέζους. Για τα γεγονότα της Τασκένδης τόνισε ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος, αλλά το ΚΚΕ και το ΚΚΣΕ και πως το 80% των κομμουνιστών της Τασκένδης είναι με το μέρος του. Ο Ζαχαριάδης δεν μπορούσε να πάει στην Τασκένδη, λόγω απαγόρευσης των Σοβιετικών. Υπήρχαν και άλλες πόλεις τις οποίες δεν επιτρεπόταν να επισκεφθεί, όπως η Μόσχα.