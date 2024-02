Νέα επαγγελματική πραγματικότητα: Οι CEOs εξουθενώνονται και οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων ευημερούν

Αντιθέτως, οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων έχουν συχνά μια πιο άμεση σχέση με τις επιχειρήσεις τους. Η κλίμακα των επιχειρήσεων είναι μικρότερη, επιτρέποντας μια πιο πρακτική προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων. Ενώ οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν τις δικές τους προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών αβεβαιοτήτων και των περιορισμών των πόρων, μπορεί τελικά να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία και αυτονομία στη διαχείριση της εργασίας τους. Αυτή η προσωπική σύνδεση με την επιχείρηση μπορεί από ότι φαίνεται να ενισχύσει την αίσθηση του ελέγχου και του σκοπού, συμβάλλοντας σε μια πιο ικανοποιητική. Παράλληλα απολαμβάνουν μια μεγαλύτερη ελαστικότητα στην διαχείριση του ωραρίου τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν είσαι ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης, το άγχος για την καλή της λειτουργία, ή η διαδικασία λήψης αποφάσεων παραλείπονται. Αλλά η έντασή τους είναι σίγουρα σε μικρότερη κλίμακα από ότι των μεγάλων εταιρειών.Χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω αποτελεί το, δηλαδή το γεγονός ότι μια αγχωτική δουλειά με πολλές ευθύνες, γερνάει γρηγορότερα αυτόν που την κάνει. Και τι πιο αγχωτικό, από το να διευθύνεις την μεγαλύτερη επιχείρηση που υπάρχει, μια ολόκληρη χώρα.Παρακολουθώντας με μια σύντομη αναδρομή την προεδρία του, ένα πράγμα γίνεται εμφανές: Η προεδρία σε γερνάει. Όταν, πιο συγεκριμένα, ο 47χρονος Ομπάμα ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2009, φαινόταν τόσο νέος και δεν υπήρχε σχεδόν ούτε μια γκρίζα τρίχα στο κεφάλι του. Ωστόσο, όπως οκαι οπριν από αυτόν, το άγχος του να είσαι παγκόσμιος ηγέτης φαίνεται ότι προκάλεσε δραματική αλλαγή στην εμφάνιση του Ομπάμα. Μετά από αυτή την παρατήρηση και αφού μελέτησε τα ιατρικά αρχεία των Αμερικανών προέδρων μέχρι και τη δεκαετία του 1920, ο Michael Roizen, συγγραφέας του βιβλίου "Real Age: Are You as Young as You Can Be?", κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δουλειά γερνάει τους προέδρους πιο γρήγορα από τον μέσο άνθρωπο. "Ο τυπικός πρόεδρος γερνάει δύο χρόνια για κάθε χρόνο που βρίσκεται στο αξίωμα", δήλωσε στο CNN το 2009. Τα γκρίζα μαλλιά πάνε μαζί με τη δουλειά, προφανώς.Σκεφτείτε να είσαστε για παράδειγμα ό CEO της. Η ευθύνη πέφτει πάνω σας για τα πάντα. Είστε υπεύθυνοι για περίπου 160.000 υπαλλήλους, εργάζεστε για το διοικητικό συμβούλιο, τους επενδυτές και τους μετόχους. Ασχολείστε με τα εργατικά συνδικάτα, τις τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις, το κογκρέσο που σας κυνηγά, τις ρυθμιστικές αρχές και ταυτόχρονα οι άνθρωποι ζητούν συνεχώς τη γνώμη σας για τα τρέχοντα γεγονότα. Με λίγα λόγια βρίσκεστε συνεχώς στο μικροσκόπιο. Αν σκεφτούμε όλα τα παραπάνω, τότε σίγουρα λίγοι θα άντεχαν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην επαγγελματική ζωή και την προσωπική τους ευημερία. Ακόμα λιγότεροι θα μπορούσαν να ξεφύγουν από το άγχος αυτής της αγχωτικής καθημερινότητας, η οποία, όσες οικονομικές απολαβές και αν προσφέρει, σίγουρα δεν μπορεί να αντιστρέψει την οδύνη των ευθυνών και τον αντίκτυπο στην υγεία.