Deloitte: Στρατηγικό Σχέδιο για την αναβίωση του ιστορικού οικισμού Χωριό της Χάλκης

Κλείσιμο

Το Στρατηγικό Σχέδιο για την αναβίωση του ιστορικού οικισμού, το οποίο περιλαμβάνει και μελέτη γύρω από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν από την εφαρμογή του παρουσιάστηκε από τηνΤο Στρατηγικό Σχέδιο για την αναβίωση του ιστορικού οικισμού Χωριό έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχης αφιλοκερδούς Μελέτης που είχε καταρτίσει η Deloitte για το νησί της Αστυπάλαιας το 2021, με στόχο την ανάδειξη του νησιού σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και πόλο έλξης για περισσότερους επισκέπτες και για νέους μόνιμους κατοίκους.Η μελέτη για το Χωριό της Χάλκης, την οποία παρουσίασε ο κος Αγαμέμνων Παπαστεργίου, Consulting Partner & Head of Strategy, Analytics and M&A, της Deloitte Ελλάδος, προτείνει το μοντέλο και τη στρατηγική ανάπτυξης που θα πρέπει να ακολουθήσει σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα το νησί της Χάλκης, προκειμένου να επιτύχει αύξηση του πληθυσμού και της οικονομικής δραστηριότητάς του, χρησιμοποιώντας ως βάση την αναστήλωση και αξιοποίηση των κτηριακών υποδομών του οικισμού Χωριό, ενός μνημείου που χρονολογείται πριν από τον 4ο αιώνα π.Χ. και που για πολλά χρόνια έχει παραμείνει εγκαταλελειμμένο.Το αναπτυξιακό μοντέλο που προτείνει η Deloitte επικεντρώνεται στον επαναπροσδιορισμό του νησιού σε σημείο αναφοράς τέχνης και δημιουργίας, με απώτερο στόχο τη μετατροπή του οικισμού Χωριό σε ένα ενεργό οικοσύστημα πολιτισμού που θα μπορεί να στεγάζει εκθεσιακούς και μουσειακούς χώρους φιλοξενίας προσωρινών και μόνιμων εκθέσεων διεθνούς φήμης, δημιουργικούς καλλιτέχνες, χώρους εκπαίδευσης και πώλησης τέχνης, καθώς και δράσεις για την προσέλκυση θεματικού τουρισμού.Η νέα ταυτότητα του νησιού, σε συνδυασμό με μια σειρά προτεινόμενων μηχανισμών, που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά του προτεινόμενου αναπτυξιακού μοντέλου, θα προσφέρουν επιπλέον κίνητρα για επίσκεψη και διαμονή, με επίκεντρο της νέους της τις οικογένειες, ενώ η συνεργασία με εταιρείες θα εξασφαλίσει σταθερή ροή επισκεψιμότηττηςαι τους χειμερινούς μήνες.Στην ομιλία του ο διευθύνων σύμβουλος της Deloitte Ελλάδος Δημήτρης Κουτσόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Deloitte, στηρίζει την τοπική κοινωνία για να οικοδομήσει ένα βιώσιμο μέλλον και να ενισχύσει την τουριστική της αξία, προτείνοντας ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα μετασχηματίσει τη Χάλκη σε ένα πρότυπο οικοσύστημα προορισμού τέχνης και πολιτισμού. «Πρόκειται άλλωστε για ένα «μονοπάτι» που η εταιρεία μας το κατέχει. Εδώ και σχεδόν μισό αιώνα, κάνει αυτό ακριβώς. Επενδύει στην Ελλάδα, στην ελληνική οικονομία και κοινωνία και στις δυνατότητές της. Με σαφή στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και θετικού αποτυπώματος. Για τους ανθρώπους μας, για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι είναι ευθύνη μας να «δείχνουμε τον δρόμο» και να αναλαμβάνουμε δράση προς την αντιμετώπιση των πιο δύσκολων προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία», πρόσθεσε.Ο Δήμαρχος Χάλκης Ευάγγελος Γ. Φραγκάκης ανέφερε ότι το Χωριό της Χάλκης είναι μια περιοχή με ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων, με μια εξαιρετική ποικιλία οικιστικών συνόλων. «Αυτή τη στιγμή στόχος μας είναι η αποκατάσταση των ισορροπιών βάσει των οποίων ο οικισμός υπήρχε κάποτε, μέσα από μια πιο σύγχρονη ματιά ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και σήμερα. Ευτυχώς για εμάς γίνεται μια σημαντική εθελοντική προσπάθεια από φορείς όπως η Deloitte Ελλάδος και η Axion Hellas, οι οποίοι κινητοποιούνται με στόχο να επανεντάξουν στη σύγχρονη ζωή αυτό το εύθραυστο τμήμα της κληρονομιάς μας. Η Ελλάδα, λόγω του κατακερματισμού του νησιωτικού χώρου και του μικρού μεγέθους της πλειοψηφίας των νησιών απαιτεί ιδιαίτερα αναπτυξιακά σχέδια τα οποία θα φέρουν ταυτόχρονη γεωπολιτική προστασία και δημογραφική αναγέννηση. Έχουμε ως κοινό στόχο την αναβίωση του Χωριού της Χάλκης και ευχαριστούμε θερμά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», είπε ο κ.Φραγκάκης.Στην ομιλία της η πρόεδρος της Axion Hellas, Σάντη Κορμά ανέφερε ότι το έργο της Αναβίωσης του Χωριού της Χάλκης ξεκίνησε από πρωτοβουλία της Deloitte κατά τη διάρκεια της 11ης αποστολής της στο νησί, το 2022. «Με την Deloitte μοιραζόμαστε κοινές αξίες και ένα κοινό όραμα που αφορά ακριβώς τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε υπηρεσίες στην κοινωνία, ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας με τελικό στόχο την ενδυνάμωσή τους και την αύξηση του πληθυσμού τους. Συνεχίζουμε το κοινό μας έργο για όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους και προορισμούς».Η Μαρία Ζιούβελου Marketing, Communications & CSR Leader της Deloitte Ελλάδος ανέφερε ότι το Στρατηγικό Σχέδιο για τη Χάλκη αποτελεί ένα απτό παράδειγμα της προσφοράς και του ρόλου των ιδιωτικών εταιρειών να αναλαμβάνουν δράση έναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία. «Στόχος και επιθυμία μας στην Deloitte είναι η Αστυπάλαια και η Χάλκη να αποτελέσουν σημεία αναφοράς και παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες περιοχές της Ελλάδος. Το βλέμμα μας είναι στραμμένο στο να επεκτείνουμε αυτές τις δράσεις για ακόμη σημαντικότερο αντίκτυπο».Ο Αγαμέμνων Παπαστεργίου, Consulting Partner & Head of Strategy, Analytics and M&A, Deloitte Ελλάδος δήλωσε ότι ηΧάλκη επιχειρεί να εισέλθει σε μία νέα εποχή που την επανατοποθετεί στον χάρτη τόσο ως τον ιδανικό τουριστικό προορισμό, όσο και ως την ιδανική τοποθεσία μόνιμης διαβίωσης. Το αναπτυξιακό μοντέλο που προτείνουμε για τη Χάλκη μετασχηματίζει το Χωριό σε ένα οικοσύστημα με κοινό ενδιαφέρον την τέχνη και τον πολιτισμό.Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο υφυπουργός Πολιτισμού Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο ειδικός σύμβουλος υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δημήτριος Κόλλιας.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ