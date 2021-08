Το φαινόμενο Μπαράκ Ομπάμα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Από τη Γερουσία του Ιλινόι έως την 44η προεδρία των ΗΠΑ. Ένα ταξίδι ζωής γεμάτο συμβολικά γεγονότα, ιστορικές στιγμές, επιδραστικές ομιλίες, σπουδαίες αποφάσεις και σημαντικές πράξεις οι οποίες καθόρισαν μια μοναδική πολιτική σταδιοδρομία.Το Obama: In Pursuit of a More Perfect Union είναι ένα ντοκιμαντέρ της HBO που περιγράφει την πορεία μιας από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της σύγχρονης εποχής.Πέντε χρόνια μετά τη λήξη της θητείας του και λίγο πριν κλείσει τα 60 του χρόνια, ο Μπαράκ Ομπάμα σκιαγραφείται πλήρως σε τρία συναρπαστικά επεισόδια.Σπουδαίοι πολιτικοί αναλυτές και άνθρωποι που έζησαν από κοντά κάθε στιγμή δίνουν μία σφαιρική εικόνα για το πως οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες επηρέασαν την εκλογή και τη δράση του πρώτου αφροαμερικανού προέδρου των ΗΠΑ.Ο αμερικάνος πολιτικός και ακτιβιστής, γνωστός για τη δράση του υπέρ της ισότητας των πολιτικών δικαιωμάτων, John Lewis, ο δημοσιογράφος Ta-Nehisi Coates, ειδικός σε θέματα φυλετικής δικαιοσύνης, ο πολιτικός σύμβουλος David Axelrod, ο συγγραφέας Jelani Cobb και ο εκδότης του New Yorker, David Remnick, είναι μόνο μερικοί από τους δεκάδες σχολιαστές που εμφανίζονται στο Obama: In Pursuit of a Μore Perfect Union.Σε μια χώρα που αντιμετωπίζει αλλεπάλληλες προκλήσεις και διαδραματίζει κομβικό ρόλο για ολόκληρο τον πλανήτη η εκλογή Ομπάμα αποτέλεσε ιστορική τομή.Το άρτιο αποτέλεσμα εγγυάται ο βραβευμένος με Emmy, Peter Kunhardt. Ο διάσημος σκηνοθέτης έχει αποδείξει το ταλέντο του στη δημιουργία ντοκιμαντέρ που αφορούν ιστορικές προσωπικότητες αφού τα καλογυρισμένα Living with Lincoln, Nixon by Nixon: In His Own Words και John McCain: For Whom the Bell Tolls φέρουν επίσης την υπογραφή του.Το πρώτο επεισόδιο του Obama: In Pursuit of a More Perfect Union επικεντρώνεται στο ξεκίνημα της ζωής του Ομπάμα. Από την ανατροφή του, με μόνο στήριγμα την ανύπαντρη μητέρα του, την εκπαίδευση του έως και την πορεία της δράσης του που άρχισε με την οργάνωση της κοινότητας των μαύρων στις εκκλησίες του Σικάγο.Το δεύτερο μέρος καλύπτει την πορεία της πολιτικής του καμπάνιας, περιλαμβάνει την ανάληψη της προεδρίας το 2008 και όλη του την πορεία στον Λευκό Οίκο. Οι προκλήσεις που αντιμετώπισε ειδικά σε ό,τι αφορά τις νομοθεσίες που προώθησε σχετικά με τα φυλετικά ζητήματα, την αστυνομική βία, την οπλοκατοχή, την υγεία και την οικονομία παρουσιάζονται στο τρίτο επεισόδιο.