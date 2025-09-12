Eurobasket 2025: Ο κόσμος... ψήφισε Ελλάδα στη μεγάλη μάχη με την Τουρκία στα ημιτελικά
Eurobasket 2025: Ο κόσμος... ψήφισε Ελλάδα στη μεγάλη μάχη με την Τουρκία στα ημιτελικά
Σε ψηφοφορία που έκανε η FIBA στην επίσημη σελίδα της, η Εθνική μας ομάδα αναδείχθηκε νικήτρια με 57-43
Η μεγάλη μάχη Ελλάδας Τουρκίας πλησιάζει και η αγωνία πλέον έχει φτάσει στο απόγειό της.
Η Εθνική μας ομάδα έχει από το 2009 να φτάσει στην κατάκτηση ενός μεταλλίου, ενώ η Τουρκία από το 2010. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ κρίσιμο και για τις δύο χώρες και το παιχνίδι αναμένεται να σπάσει τα κοντέρ τηλεθέασης.
Η Εθνική προέρχεται από 5 σερί νίκες σε Eurobasket απέναντι στην Τουρκία, με τελευταία αυτή του 2013 στη διοργάνωση της Σλοβενίας.
Η παράδοση δείχνει Ελλάδα, όμως το ματς αναμένεται εξαιρετικά αμφίρροπο.
Ελλάδα, πάντως, βλέπει και η μπασκετική κοινότητα, καθώς μετά από ψηφοφορία που έκανε η FIBA στην επίσημη σελίδα της, η Εθνική μας ομάδα, βγήκε νικήτρια με 57-43.
Ειδήσεις σήμερα:
Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico
Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
Η Εθνική μας ομάδα έχει από το 2009 να φτάσει στην κατάκτηση ενός μεταλλίου, ενώ η Τουρκία από το 2010. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ κρίσιμο και για τις δύο χώρες και το παιχνίδι αναμένεται να σπάσει τα κοντέρ τηλεθέασης.
Η Εθνική προέρχεται από 5 σερί νίκες σε Eurobasket απέναντι στην Τουρκία, με τελευταία αυτή του 2013 στη διοργάνωση της Σλοβενίας.
Η παράδοση δείχνει Ελλάδα, όμως το ματς αναμένεται εξαιρετικά αμφίρροπο.
Ελλάδα, πάντως, βλέπει και η μπασκετική κοινότητα, καθώς μετά από ψηφοφορία που έκανε η FIBA στην επίσημη σελίδα της, η Εθνική μας ομάδα, βγήκε νικήτρια με 57-43.
Ειδήσεις σήμερα:
Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico
Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα