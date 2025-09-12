Eurobasket 2025: Ο κόσμος... ψήφισε Ελλάδα στη μεγάλη μάχη με την Τουρκία στα ημιτελικά

Η μεγάλη μάχη Ελλάδας Τουρκίας πλησιάζει και η αγωνία πλέον έχει φτάσει στο απόγειό της.Η Εθνική μας ομάδα έχει από το 2009 να φτάσει στην κατάκτηση ενός μεταλλίου, ενώ η Τουρκία από το 2010. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ κρίσιμο και για τις δύο χώρες και το παιχνίδι αναμένεται να σπάσει τα κοντέρ τηλεθέασης.Η Εθνική προέρχεται από 5 σερί νίκες σε Eurobasket απέναντι στην Τουρκία, με τελευταία αυτή του 2013 στη διοργάνωση της Σλοβενίας.Η παράδοση δείχνει Ελλάδα, όμως το ματς αναμένεται εξαιρετικά αμφίρροπο.Ελλάδα, πάντως, βλέπει και η μπασκετική κοινότητα, καθώς μετά από ψηφοφορία που έκανε η FIBA στην επίσημη σελίδα της, η Εθνική μας ομάδα, βγήκε νικήτρια με 57-43.