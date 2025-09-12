Ρούντι Φερνάντεθ: «Δε θα με εκπλήξει να πάρει η Τουρκία το χρυσό μετάλλιο, ο Αταμάν είναι εξαιρετικός προπονητής»
Την πεποίθησή του ότι η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπορεί να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο εξέφρασε ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας
Ο Ρούντι Φερνάντεθ είναι πρεσβευτής του φετινού Eurobasket και μιλώντας στο τουρκικό πρακτορείο “Anadolu”, δήλωσε ότι η Τουρκία έχει όλα τα φόντα να κατακτήσει τον εφετινό τίτλο.
Ο κάτοχος τεσσάρων Eurobasket και δύο Παγκόσμιων Κυπέλλων, είπε:
«Η Τουρκία παίζει πολύ καλά. Το ανάρτησα κιόλας στα social media όταν τους είδα στην πρεμιέρα με τη Λετονία. Τώρα έχουν την ευκαιρία να πάνε στον τελικό. Έχουν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι κατά της Ελλάδας, αλλά τα πηγαίνουν πραγματικά καλά.
Νομίζω ότι έχουν μία πολύ καλή πιθανότητα να κερδίσουν το χρυσό! Δεν θα εξέπληττε καθόλου. Διαθέτουν μία ανταγωνιστική ομάδα κι έναν πετυχημένο προπονητή.
Υπάρχουν αρκετοί έμπειροι παίκτες στο ρόστερ όπως ο Λάρκιν κι ο Οσμάν», τόνισε ο Ρούντι, που μίλησε ξεχωριστά για τον Αλπερέν Σενγκούν:
«Δεν με εκπλήσσει το παιχνίδι του. Τον έχω παρακολουθήσει πολλές φορές στο ΝΒΑ. Είναι νέος αλλά πολύ ταλαντούχος. Μοιάζει με έναν ψηλό πόιντ γκαρντ.
Είναι πολύ έξυπνος. Βρίσκει πάντα τις καλύτερες επιλογές για τους συμπαίκτες του. Είναι χωρίς αμφιβολία ένας εκ των κορυφαίων του φετινού Eurobasket».
Όσο για τον Εργκίν Αταμάν;
«Δεν έχω δουλέψει μαζί του. Δεν τον ξέρω. Είναι όμως πολύ καλός κι ανταγωνιστικός κόουτς.
Μερικές φορές μιλάω με τον Χουάντσο. Τον επαινεί. Είχε μαζί μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του. Πιθανότατα το κατάφερε χάρη στον Εργκίν Αταμάν των τριών ευρωπαϊκών τίτλων.
Είναι ένας πολύ καλός προπονητής κι έχει την ευκαιρία να πετύχει σπουδαία πράγματα με την Εθνική ομάδα. Τον σέβομαι απεριόριστα».
