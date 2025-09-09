Ο ηγέτης Αντετοκούνμπο μάζεψε τους συμπαίκτες του στο κέντρο του γηπέδου και έστειλε το μήνυμα: «Δεν κερδίσαμε κάτι, άλλο ένα παιχνίδι»
Ο ηγέτης Αντετοκούνμπο μάζεψε τους συμπαίκτες του στο κέντρο του γηπέδου και έστειλε το μήνυμα: «Δεν κερδίσαμε κάτι, άλλο ένα παιχνίδι»
Ο Γιάννης έδωσε το σύνθημα για τον ημιτελικό με την Τουρκία
Η Ελλάδα έγραψε ιστορία στον προημιτελικό του EuroBasket 2025, επικρατώντας της Λιθουανίας με 87-76 και προκρίθηκε στους «4» του Eurobasket για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Μέσα στον ενθουσιασμό για τη μεγάλη νίκη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε μήνυμα για την συνέχεια.
Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι παίκτες της Εθνικής μαζεύτηκαν στο κέντρο του γηπέδου για να πανηγυρίσουν την πρόκριση. Εκεί, παρά τον πανηγυρικό τόνο της στιγμής, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με συγκλονιστική ψυχραιμία τους απηύθυνε μία ομιλία:
«Δεν έχουμε κερδίσει κάτι. Άλλο ένα παιχνίδι.»
Ο Γιάννης με μια κουβέντα υπενθύμισε ότι ο δρόμος για την κορυφή δεν έχει τελειώσει. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έχουν ήδη στραμμένο το βλέμμα τους στο μεγάλο ραντεβού με την Τουρκία, την Παρασκευή (12/9), σε έναν ημιτελικό όπου έπαθλο είναι ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.
