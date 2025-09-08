«Ελλάδα ή Λιθουανία;»: Ο Κουζμίνσκας ρώτησε τους συμπαίκτες του στην ΑΕΚ την πρόβλεψή τους για τον προημιτελικό

Ο 35χρονος Λιθουανός φόργουορντ αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την Εθνική του ομάδα τον Φεβρουάριο του 2025 και είναι μέσα στους παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές με το εθνόσημο