«Ελλάδα ή Λιθουανία;»: Ο Κουζμίνσκας ρώτησε τους συμπαίκτες του στην ΑΕΚ την πρόβλεψή τους για τον προημιτελικό
Ο 35χρονος Λιθουανός φόργουορντ αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την Εθνική του ομάδα τον Φεβρουάριο του 2025 και είναι μέσα στους παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές με το εθνόσημο
Η μεγάλη μάχη μεταξύ της Λιθουανίας και της Ελλάδας για τη φάση των «8» του Eurobasket 2025 πλησιάζει και όλη η μπασκετική Ευρώπη περιμένει με ανυπομονησία να παρακολουθήσει ένα μεγάλο ντέρμπι.
Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, πρώην διεθνής με την Εθνική Λιθουανίας, ρώτησε τους συμπαίκτες του στην ΑΕΚ, ποιον προβλέπουν για νικητή στο μεγάλο ματς της Τρίτης.
Ο ίδιος όπως ήταν φυσικό, προτιμάει την χώρα του, όπως και ο Λούκας Λεκάβιτσιους, συμπατριώτης του και νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ.
Όπως μπορείτε να παρακολουθήσετε στο παρακάτω βίντεο, μέσω του επίσημου λογαριασμού του έμπειρου φόργουορντ, η ομάδα που συγκέντρωσε τους περισσότερους... ψήφους ήταν εκείνη της πατρίδα μας.
Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα ίσως δεν δυσαρέστησε τόσο τον «Κούζμι», λόγω μίας επικής απάντησης που του έδωσε ο Γάιος Σκορδίλης, που είπε χαρακτηριστικά...: «Προτιμώ την Ελλάδα, διότι οι δύο καλύτεροι Λιθουανοί παίκτες είναι εδώ! (εννοώντας τον Λεκαβίτσιους και τον Κουζμίνσκας)».
