Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Έχουμε εμπειρία από σκληρές έδρες, το σημαντικό είναι να ακολουθήσουμε το πλάνο μας»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε για τον μεγάλο προημιτελικό της Εθνικής μας απέναντι στην Λιθουανία (9/9, 21:00), όπου το γήπεδο αναμένεται να είναι γεμάτο με οπαδούς των αντιπάλων μας