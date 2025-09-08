Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Έχουμε εμπειρία από σκληρές έδρες, το σημαντικό είναι να ακολουθήσουμε το πλάνο μας»
Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Έχουμε εμπειρία από σκληρές έδρες, το σημαντικό είναι να ακολουθήσουμε το πλάνο μας»
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε για τον μεγάλο προημιτελικό της Εθνικής μας απέναντι στην Λιθουανία (9/9, 21:00), όπου το γήπεδο αναμένεται να είναι γεμάτο με οπαδούς των αντιπάλων μας
Ο Έλληνας φόργουορντ υπογράμμισε ότι όσο η Εθνική θα παραμείνει πιστή στο πλάνο της, θα έχει και τις πιθανότητες προκειμένου να πάρει τη νίκη-πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025.
«Το πιο σημαντικό είναι να ακολουθήσουμε το πλάνο. Αυτό είναι το σημαντικό για εμάς. Βελτιωνόμαστε, κάθε φορά αλλάζει το πλάνο, έχουμε και κάτι το διαφορετικό, κάθε φορά βγαίνουν νέα παιδιά όπως και τώρα οι πιτσιρικάδες μας. Το πιο σημαντικό είναι ότι γινόμαστε καλύτεροι σε κάθε παιχνίδι» είπε αρχικά ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και συνέχισε μιλώντας για τον κόσμο που θα έχουν οι Λιθουανοί στο πλευρό τους:
«Δεν σημαίνει κάτι. Όλα τα παιδιά έχουν παίξει πολύ σκληρά ματς και σε πολύ δύσκολες έδρες. Το πιο σημαντικό, πραγματικά είναι να μένουμε στο πλάνο μας και να είμαστε συγκεντρωμένοι» και όσον αφορά το γεγονός ότι είναι από τους αγαπημένους παίκτες της Εθνικής, ανέφερε: «(γελάει). Χαμογέλασα κατευθείαν. Σίγουρα αισθάνομαι ωραία αλλά το πιο σημαντικό είναι να μη βλέπουν τον θανάση, αλλά την ομάδα και το πόσο εμψυχώνει ο ένας τον άλλον και το τι σημαίνει αυτό εντός και εκτός παρκέ».
Για την διαφορά μεταξύ των Ντόντσιτς και Γιάννη όσον αφορά τις βολές, είπε: «Είναι αδικία να συγκρίνεις τους δύο παίκτες. Δεν φταίνε οι παίκτες. Δεν κάνουν οι παίκτες κάτι σε αυτό. Ομως είναι ένα πολύ δυνατό τουρνουά και συμβαίνουν αυτά. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που κάνουμε εμείς.»
Για τη μια μέρα παραπάνω προετοιμασίας της Λιθουανίας: «Τώρα που μου το είπατε το κατάλαβα. Αυτό που σκεφτόμαστε είναι αυτό που θα κάνουμε εμείς».
Για το αυτοκόλλητο της Ελλάδας που κόλλησε στο board της FIBA: «Είναι κάτι ωραίο, πρώτη φορά το κάνουν. Το πιο σημαντικό για μας είναι να σκεφτόμαστε ότι μέσα στο παρκέ κάνουμε τη δουλειά μας και εκτός πάμε βήμα-βήμα».
Για την αντιμετώπιση του Βαλαντσιούνας: «Δεν μπορώ να αποκαλύψω το πλάνο. Αλλά θα πρέπει να παίξουμε δυνατά και να κάνουμε το παιχνίδι μας. Από εκεί και πέρα, θα τα βρούμε όλα».
Λαρεντζάκης: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και με καθαρό μυαλό να αντιμετωπίσουμε το στυλ παιχνιδιού της Λιθουανίας
Από την πλευρά του ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης σημείωσε: «Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι για το παιχνίδι με τη Λιθουανία, στο μυαλό μας έχουμε μόνο την τακτική και το πλάνο. Είναι μια σκληρή ομάδα, πάει πολύ στο επιθετικό ριμπάουντ, παίζουν στο όριο του φάουλ και με πολλή ενέργεια, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι και με καθαρό μυαλό να αντιμετωπίσουμε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Πρέπει να πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στον στόχο μας».
Για το αν έχει έρθει η στιγμή να σκοράρει πολλούς πόντους: «Όποιος είναι σε καλή μέρα, ας βάλει πολλούς πόντους. Το θέμα είναι να κερδίσουμε. Το ποιος θα σκοράρει περισσότερο έρχεται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Αρκεί να περάσουμε στην τετράδα, που θα είναι μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας και την Εθνική μας».
