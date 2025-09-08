Eurobasket 2025: Ο Λίνας Κλέιζα φώναξε «αγαπώ τον Ολυμπιακό» στην προπόνηση της Λιθουανίας
Eurobasket 2025: Ο Λίνας Κλέιζα φώναξε «αγαπώ τον Ολυμπιακό» στην προπόνηση της Λιθουανίας
Ο παλαίμαχος άσος της Λιθουανίας, έδειξε ότι δεν ξεχνάει τον Ολυμπιακό
Ο Λίνας Κλέιζα, GM της Εθνικής Λιθουανίας βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας του, που περιμένει την Ελλάδα στη «μάχη» των προημιτελικών του EuroBasket 2025.
Φυσικά η Ελλάδα είναι μια χώρα την οποία δεν μπορεί να ξεχάσει, όπως και τον Ολυμπιακό. Την ομάδα που τον έφερε στην Ευρώπη, μετά τη θητεία του στους Ντένβερ Νάγκετς.
Ο Κλέιζα, μάλιστα, όταν είδε τους Έλληνες εκπροσώπους Τύπου να βρίσκονται στο γήπεδο (η Λιθουανία είχε προπόνηση μετά την Ελλάδα) φώναξε «Ολυμπιακός! Αγαπώ τον Ολυμπιακό!».
Άλλωστε αποτέλεσε έναν αγαπημένο παίκτη της «ερυθρόλευκης» κερκίδας στη μία σεζόν που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Κερδίζοντας μάλιστα και το βραβείο Alphonso Ford, του πρώτου σκόρερ δηλαδή της EuroLeague τη σεζόν 2009-10.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη o ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Ετοιμαζόταν να πουλήσει 17 εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα για €200.000
Η μαφία και ο ηγούμενος που ξεπούλησαν και τον «Ζορμπά» - Ναρκωτικά, όπλα, ροζ βίντεο, εκβιασμοί και «άγια ρουσφέτια»
Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας 23χρονης Ουκρανής από 35χρονο σε τρένο στη Σάρλοτ - Ο δράστης έφυγε ατάραχος
Φυσικά η Ελλάδα είναι μια χώρα την οποία δεν μπορεί να ξεχάσει, όπως και τον Ολυμπιακό. Την ομάδα που τον έφερε στην Ευρώπη, μετά τη θητεία του στους Ντένβερ Νάγκετς.
Ο Κλέιζα, μάλιστα, όταν είδε τους Έλληνες εκπροσώπους Τύπου να βρίσκονται στο γήπεδο (η Λιθουανία είχε προπόνηση μετά την Ελλάδα) φώναξε «Ολυμπιακός! Αγαπώ τον Ολυμπιακό!».
Άλλωστε αποτέλεσε έναν αγαπημένο παίκτη της «ερυθρόλευκης» κερκίδας στη μία σεζόν που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Κερδίζοντας μάλιστα και το βραβείο Alphonso Ford, του πρώτου σκόρερ δηλαδή της EuroLeague τη σεζόν 2009-10.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη o ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Ετοιμαζόταν να πουλήσει 17 εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα για €200.000
Η μαφία και ο ηγούμενος που ξεπούλησαν και τον «Ζορμπά» - Ναρκωτικά, όπλα, ροζ βίντεο, εκβιασμοί και «άγια ρουσφέτια»
Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας 23χρονης Ουκρανής από 35χρονο σε τρένο στη Σάρλοτ - Ο δράστης έφυγε ατάραχος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα