Eurobasket 2025, Όσμαν: Σκοράρει και γράφει ιστορία με τη φανέλα της εθνικής Τουρκίας
Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού ξεπέρασε τον Ιλιασόβα και «βλέπει» πλέον την πρώτη τριάδα των σκόρερ όλων των εποχών
Ο Τσέντι Όσμαν πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο Eurobasket 2025 με αποτέλεσμα να ξεπεράσει τον Ιλιάσοβα και να φλερτάρει με την 3η θέση των καλύτερων σκόρερ όλων των εποχών στην εθνική Τουρκίας.
Ο Τούρκος φόργουορντ φόρτωσε το καλάθι της Σουηδίας με 17 πόντους και κατάφερε να «σκαρφαλώσει» στην 4η θέση στον πίνακα των σκόρερ της εθνικής Τουρκίας.
Μέχρι στιγμής ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR έχει κατά μέσο όρο 15.7 πόντους σουτάροντας με 53% στα δίποντα και 54% στα τρίποντα.
Συγκεκριμένα έφτασε τους 358 πόντους με την Τουρκία σε σύνολο 24 αγώνων και ξεπέρασε τον Ερσάν Ιλιασόβα, ο οποίος έκλεισε την καριέρα του με 355 πόντους.
Πλέον ο Όσμαν κυνηγάει τον Γιαλτσίν Γκρανίτ (σ.σ. παίκτης της Γαλατασαράι τη δεκαετία του '50) ο οποίος είχε 386 πόντους ενώ στις πρώτες θέσεις είναι οι Τούρκογλου (607π.) και Κουτλουάι (526π.)
Κατάταξη
1. Χινταγέτ Τούρκογλου 49 αγ. 607 π.
2. Ιμπραήμ Κουτλουάι 40 αγ. 526 π.
3. Γιαλτσίν Γκρανίτ 25 αγ. 386 π.
4. Τσέντι Όσμαν 24 αγ. 358 π.
5. Ερσάν Ιλιασόβα 32 αγ. 355 π.
6. Μιρσάντ Τουρκσαν 35 αγ. 338 π.
Πηγή:www.gazzetta.gr
